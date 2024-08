Não satisfeita em propor na sua gama um superdesportivo como o MC20, um modelo ao nível da mítica Ferrari, a Maserati resolver avançar no ranking dos melhores carros do mercado, concebendo o GT2 Stradale. Este novo superdesportivo italiano, quando comparado com o MC20, oferece mais 10 cv de potência e menos 60 kg de peso, o que lhe permite ser mais rápido a acelerar e mais ágil numa utilização desportiva, em pista ou numa estrada de montanha.

O GT2 Stradale dispõe de vários modos de condução, incluindo um dedicado a uma utilização mais extrema 9 fotos

Com 4,669 metros de comprimento, 1,221 m de altura e 2,7 m de distância entre eixos, o Maserati MC20 monta em posição central/traseira um 3.0 V6 biturbo que debita 630 cv e 730 Nm de binário, o que lhe assegura uma grande capacidade de aceleração, em grande parte graças a um peso de somente 1475 kg, só atingido por recorrer a um chassi em fibra de carbono. Face ao MC20, o GT2 Stradale extrai 640 cv da mesma mecânica, com o ganho de 10 cv a ter de ser associado à redução de 60 kg no peso do veículo, o que explica o ganho, ainda que muito ligeiro, de 0,1 segundos no arranque de 0-100 km/h, fixando-o agora em 2,8 segundos.

Se as diferenças na mecânica são mínimas, já o mesmo não acontece em matéria de carroçaria, com o GT2 Stradale a adoptar um novo pára-choques frontal, com uma aerodinâmica mais apurada, bem como um novo capot com saídas do ar quente do radiador mais generosas. Na lateral o destaque vai para as entradas de ar para o compartimento do motor, por cima das rodas posteriores, para na traseira surgir um novo e maior extractor inferior, associado a uma enorme asa fixa traseira que, de acordo com o construtor, é regulável.

Além do splitter frontal, o GT2 Stradale recorre a uma asa traseira regulável 9 fotos

Para tornar o GT2 Stradale mais eficiente em condução desportiva, o Maserati usufrui de um splitter frontal e de uma imponente asa traseira, que em conjunto colam o superdesportivo ao solo e melhoram a eficácia em curva, na travagem e em aceleração. Para a eficiência do novo modelo italiano contribuem igualmente suspensões com geometria herdada do modelo de competição — o MC20 preparado segundo o regulamento de GT2 —, discos e maxilas da Brembo em carbocerâmica, diferencial traseiro com autoblocante electrónico, controlo de estabilidade e ABS optimizado para uma utilização em pista, com a Maserati a oferecer aos potenciais clientes a possibilidade de optar por dois packs de equipamento, o Performance e o Performance Plus, em alternativa.