O homem que ficou ferido com gravidade de madrugada de sábado após ter sido colhido por um touro em São Manços (Évora), acabou por morrer no hospital de Évora, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central explicou que o óbito foi declarado no hospital de Évora, tendo o alerta para o acidente sido dado pelas 00:08.

De acordo com a Proteção Civil e GNR, o homem foi colhido quando estava a participar numa largada de touros naquela vila alentejana.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos sete operacionais, incluindo bombeiros e militares da GNR, auxiliados por três veículos, entre os quais a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.