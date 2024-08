O início em Portugal, a resposta que deu no primeiro duelo com Primoz Roglic, a promessa de que teria a sua UAE Team Emirates na luta para recuperar do autêntico golpe de teatro que foi a vitória de Ben O’Connor numa etapa com seis minutos e meio de avanço em relação aos principais candidatos. Ao longo dos primeiros sete dias, João Almeida foi dando sinais de que poderia subir mais uma degrau numa carreira em constante ascensão com mais um pódio numa grande volta a lutar pela vitória com o vencedor das últimas três edições e com o surpreendente australiano que furou todas as contas. No entanto, este sábado, tudo se começou a desmoronar. Agora, num fim inevitável, surgiu a confirmação: o português está mesmo fora da Vuelta.

Todos os sinais apontavam para um João Almeida debilitado na etapa com chegada a Cazorla, que seria o palco do primeiro “ataque” à surpresa proporcionada por Ben O’Connor em Yunquera. Ainda na parte inicial daquela que seria a subida decisiva do dia, o português deixava-se ficar para trás no grupo que levava todos os nomes fortes e sem capacidade para reagir aos ataques que foram fazendo cortes. Só nos derradeiros dois quilómetros, aqueles em que conseguia sempre encontrar forças no seu ritmo para se manter na luta, perdeu mais de três minutos. Algo estava mal e a explicação para essa quebra começou a ser apontada nos minutos seguintes através do Eurosport, que falava de sintomas de Covid-19. A infeção levou mesmo a melhor.

“O João disse que não se sentia bem na oitava etapa da Vuelta. Depois de alguns exames, e da realização de um teste que deu positivo à Covid-19, a decisão foi retirá-lo da corrida. É o melhor para ele, para a equipa e para a segurança do pelotão. Vai agora recuperar em casa”, anunciou na manhã deste domingo em comunicado o médio da UAE Team Emirates, Adrian Rotunno, confirmando o abandono do português.

Unfortunately @JooAlmeida98 will not start today’s stage 9 of the #LaVuelta24 after Dr Adrian Rotunno (Medical Director): “João reported feeling unwell during stage 8 of La Vuelta. After further examination and undergoing a PCR test which confirmed a Covid 19 infection, the… pic.twitter.com/evAKyAeIYf — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 25, 2024

“Não era desta forma que tinha idealizado terminar a Vuelta… Infelizmente, contratempos e percalços fazem parte do percurso e temos de os saber enfrentar e ultrapassar. Pela minha saúde e dos meus companheiros de equipa/pelotão, só me resta recuperar desta infeção viral e focar nos próximos objetivos. Obrigado à UAE Team Emirates por sempre cuidar de mim da melhor forma e a todos vós pelo grande apoio! Certamente voltarei mais forte”, escreveu João Almeida na mensagem em que confirmou a saída da Vuelta.

De recordar que esta foi a segunda grande volta que João Almeida teve de abandonar por Covid-19, depois de deixar o Giro de 2022 na 17.ª etapa quando estava à porta do pódio a discutir com Mikel Landa a terceira posição atrás de Richard Carapaz e Jai Hindley. O português tentava agora o primeiro pódio na Vuelta, depois de ter acabado a Volta a Itália de 2023 na terceira posição. Já esta época, o corredor de A-dos-Francos foi um dos grandes destaques do Tour ganho por Tadej Pogacar, acabando no quarto posto numa edição onde Juan Ayuso, também da UAE Team Emirates, desistiu na 13.ª etapa… por Covid-19.