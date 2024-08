Veja aqui as novas tabelas de retenção que vão baixar mais o IRS a partir de setembro

Com o objetivo de refletir já em setembro a redução do IRS, com efeitos retroativos aos rendimentos desde o início do ano, o Governo aplicou um mecanismo para compensar as retenções já efetuadas em relação aos rendimentos de trabalho e pensões obtidos nos meses anteriores à redução das taxas.

Esse mecanismo passa por concentrar a compensação devida pelos nove meses de salário e subsídio de férias já alvo de retenção em dois meses. Em setembro e outubro serão aplicadas taxas de retenção na fonte excecionalmente mais baixas do que aquelas irão vigorar a partir de novembro. Há rendimentos que não vão sequer ter imposto retido.

Veja aqui as tabelas de retenção em setembro e outubro para trabalhadores dependentes.