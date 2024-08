Novas tabelas de IRS dão bónus em dois meses. Rendimentos até 1.175 euros brutos podem nem reter imposto

As novas tabelas de retenção na fonte do IRS, publicadas esta segunda-feira, vão permitir uma descida expressiva do imposto retido durante os meses de setembro e outubro. Neste período será aplicado o mecanismo que irá corrigir o imposto retido a mais desde janeiro até agosto a salários e pensões, face à descida das taxas para este ano aprovada no Parlamento em junho. Esta correção passa não só por aplicar já as taxas mais reduzidas até ao sexto escalão, mas também por calcular o imposto retido em excesso em nove meses porque inclui também o subsídio de férias.

Em alguns casos a diferença é tão significativa que um mês não seria suficiente para “devolver” todo o excesso ao contribuinte. E porque não é possível reembolsar o excesso antes da liquidação final do imposto que só acontece em 2025, o Ministério das Finanças optou por esticar por dois meses o efeito deste mecanismo extraordinário. Ainda assim, há contribuintes com rendimentos mais baixos, até cerca de 1.175 euros mensais brutos, que vão ficar totalmente isentos de retenção durante os próximos dois meses, segundo informação avançada por fonte das Finanças.

Outra das razões para este período mais alargado é o de dar tempo às entidades que processam os salários e pensões para operacionalizarem o sistema e dar margem de mais um mês aos casos em que não será possível fazer o acerto de contas já em setembro. Um desses casos será o das pensões cujo processamento é feito muito antecipadamente uma vez que os pensionistas recebem no final da primeira semana de cada mês.

Em declarações ao Observador há algumas semanas, o Ministério das Finanças dizia estar a trabalhar para que as tabelas fossem publicadas a tempo da descida do IRS se sentir nas pensões pagas em setembro. No entanto, esta segunda-feira chegaram ao Observador relatos de pensionistas cuja pensão de setembro tinha já sido processada com base nas tabelas atuais e não nas novas (que só foram publicadas esta segunda-feira). O Observador questionou o Ministério da Segurança Social sobre se iria corrigir estes processamentos com base nas novas tabelas de forma a refletir a baixa do IRS nas pensões pagas em setembro, mas não obteve ainda qualquer resposta.

Com o período alargado (de dois meses) também é mais fácil acautelar as situações em que os contribuintes mudaram de emprego.

Este mecanismo extraordinário vai refletir o efeito combinado das várias medidas de alívio do imposto aprovadas por iniciativa da oposição. Para além das novas taxas, foram atualizadas as deduções específicas e o mínimo de existência, o que vai permitir excluir do imposto fatias adicionais de rendimento. Estas tabelas foram desenhadas para evitar que qualquer contribuinte seja penalizado, seguindo-se o novo modelo de retenção na fonte adotado em 2023.

“Este modelo baseia-se na aplicação de taxas marginais progressivas, (…) em consonância com as taxas e escalões relevantes para a liquidação anual do imposto. Assim, evitam-se situações de regressividade em que os aumentos de remuneração mensal bruta resultariam em diminuições da remuneração mensal líquida, aproximando o imposto retido ao imposto devido termos finais”, refere o despacho assinado pela secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte.

Poupanças fiscais até 300 euros nos próximos 2 meses para rendimentos de 2.000 euros brutos

De acordo com simulações realizadas pelo Ministério das Finanças, a que o Observador teve acesso, a redução do imposto mensal retido em setembro e outubro para uma pessoa casada com dois dependentes será de 80 euros para rendimentos mensais brutos de 1.000 euros. Sobe para 320 euros para rendimentos brutos de 1.500 euros e chega aos 612 euros mensais para rendimentos de 2.000 euros. A redução na retenção do imposto corresponde a um aumento do rendimento líquido mensal.

Para um pensionista que tenha um rendimento de 1.000 euros, a poupança fiscal em setembro e outubro será de 58 euros. Sobe para 179 euros se o rendimento bruto for de 1.500 euros. E atinge 298 euros mensais num rendimento de 2.000 euros.