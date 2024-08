Os rebeldes huthis do Iémen divulgaram esta quinta-feira imagens de vídeo que mostram os seus milicianos a colocar explosivos num navio-tanque de bandeira grega, que foi abandonado depois de atacado por este movimento apoiado pelo Irão.

No vídeo, os huthis entoam palavras de ordem enquanto as bombas detonam a bordo do petroleiro Sounion: “Alá é grande; morte à América; morte a Israel; amaldiçoar os judeus; vitória para o Islão”.

Yemen’s Houthis have released video showing the armed group detonating explosives on the Greek-flagged Sounion oil tanker last week. The ship is currently stranded in the Red Sea and the US military says it may be leaking oil. pic.twitter.com/Zonvoj0794

