Um homem de 46 anos foi detido por posse de armas proibidas no âmbito de um processo de violência doméstica, informou esta quinta-feira o Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo uma nota de imprensa, “no âmbito de uma investigação pelo crime de violência doméstica“, os militares do Posto Territorial de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, apuraram que “o suspeito exercia violência sobre a sua companheira de 42 anos”.

No decorrer das diligências policiais, os militares realizaram uma busca domiciliária no concelho de Moimenta da Beira, que “culminou na detenção do suspeito, um homem de 46 anos, e na apreensão de diverso material“.

Entre o material apreendido, descreve a GNR, estão “duas armas de fogo de fabrico artesanal, diversas munições, um bastão, uma besta e três virotões”.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.