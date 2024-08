As autoridades de saúde da província angolana de Cabinda notificaram a existência de um caso suspeito do vírus Mpox, cujas amostras foram já recolhidas para enviar para Luanda, noticiou esta sexta-feira a imprensa local.

Segundo o secretário provincial da Saúde de Cabinda, Rúben Buco, um jovem deu entrada no banco de urgência de uma das unidades sanitárias da província “com lesões típicas da doença”.

“Ainda é tipificado como caso suspeito, a equipa de vigilância epidemiológica, a rede laboratorial de resposta rápida, já esteve no terreno e colheram-se amostras”, disse Rúben Buco citado pela imprensa.

O responsável frisou que tudo está a ser feito para o envio da amostra, ainda esta sexta-feira ou no sábado, para o Instituto Nacional de Investigação em Saúde, na capital angolana, Luanda, para perceber se é ou não Mpox.

O secretário provincial da saúde de Cabinda salientou que a província teve já o registo de outros cinco casos suspeitos que chegaram às unidades hospitalares locais.

“Dos casos anteriores, o diagnóstico veio negativo e as doenças [identificadas]foram o sarampo, com dois casos, a sarna, com dois casos, e um caso de varicela. Descartou-se a possibilidade de ser Mpox”, declarou.

O Ministério da Saúde de Angola anunciou, recentemente, que mantém ativo o estado de alerta no sentido de evitar a introdução do Mpox no país, após ter sido declarada emergência de saúde pública pela União Africana (UA) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).