A princesa Martha Louise da Noruega e o xamã Durek Verrett já são marido e mulher. O casal disse o ‘sim’ em Geiranger, um fiorde no oeste do país, que é Património Mundial da UNESCO, e que os noivos escolheram especificamente como representação da beleza natural da Noruega, diz a Hola.

As celebrações começaram na quinta-feira com uma festa com o tema “sexy e cool” e continuaram na sexta-feira com um passeio de barco e uma noite de música. Os noivos estiveram rodeados pela família e amigos, que viajaram dos mais variados países. No casamento, que contou com 350 convidados, a família real norueguesa esteve presente na totalidade, tendo sido possível ver os reis Harald e Sónia, os príncipes herdeiros Haakon e Mette-Marit, e os filhos destes, Ingrid e Sverre Magus, que esteve acompanhado pela namorada, Amalie Giaever Macleod. Faltou apenas Marius Borg, o filho mais velho de Mette-Marit, que atualmente tem estado envolvido em polémica depois de ter assumido que agrediu a namorada. As mulheres da família optaram por usar bunad, o traje típico norueguês. No Instagram, a Casa Real partilhou uma fotografia do enlace, onde se podem ver os noivos com as madrinhas e a família.

Da realeza estiveram ainda presentes membros da família real da Suécia, como os príncipes herdeiros Victoria e Daniel e os príncipes Carl Philip e Sofia, e da família real holandesa, como os príncipes Constantijn e Laurentien. Victoria usou um vestido de um só ombro, de Christer Lindarw. A princesa herdeira já tinha usado este modelo em setembro de 2023 no Drottningholm Palace Theatre, por ocasião do jubileu do rei Carlos Gustavo da Suécia. Já o vestido da princesa Sofia é de Lilli Jahilo, modelo “Maxima Silk Gown”, e apresenta duas cores, laranja e branco. A peça apresenta mangas compridas e cintura ajustada, com saia plissada. A mulher de Carl Philip já o tinha usado em 2022 durante o Jantar dos Prémios Nobel no Palácio Real de Estocolmo.

Antes da noiva chegaram as duas filhas mais novas, Leah Isadora e Emma Tallulah, que escolheram vestidos de cor clara, com o mesmo tecido mas com um modelo diferente. Momentos depois chegou a princesa, pelo braço da filha mais velha, Maud Angélica. Foi o momento em que se viu pela primeira vez o vestido de noiva, um clássico branco com decote em V, aplicações florais e alças, acompanhado por um longo véu de tule, que a jovem retirou do rosto da mãe antes da cerimónia. Martha Louise levava ainda um enorme bouquet de rosas e uma tiara que recebeu em 1989, no dia seu 18.º aniversário, do seu avô, o rei Olav. Esta é uma tiara de pérolas e já foi vista em diversos jantares de gala e casamentos reais.

Por seu lado, Durek Verrett vestiu um fato escuro, com gravata e faixa em dourado e numa das mangas foi bordado o monograma do casal, um ‘M’ e um ‘D’, que foi criado para o casamento. O noivo cumprimentou o rei Harald com um forte abraço quando se encontraram e fez o mesmo ao ver o cunhado, o príncipe Haakon.

Entre os convidados contam-se alguns visuais mais ‘excêntricos’, como é o caso do músico Harald Austad e de Margie Plus, que optaram por se vestir totalmente de roxo, ela com um vestido comprido brilhante, com uma abertura pronunciada à frente, e ele com um fato e chapéu da mesma cor.