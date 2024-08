Mais de dois anos depois do anúncio do noivado, que aconteceu a 7 de junho de 2022, a princesa Martha Louise da Noruega e o noivo, o guia espiritual Durek Verret, preparam-se para trocar alianças, uma celebração que acontece já no próximo dia 31 de agosto. O evento terá a duração de quatro dias, durante os quais os convidados ficarão alojados no fiorde de Geiranger, no oeste da Noruega. No dia 30 de agosto todos aqueles que vão assistir à cerimónia farão um passeio de cruzeiro na localidade. Mas o programa não fica por aqui.

Os convidados, principalmente os que vêm dos Estados Unidos — de onde o guia espiritual é natural — vão ficar em diversos hotéis de Geiranger que foram escolhidos pelos noivos e será num destes, o Hotel 1904, mais concretamente nos jardins, que acontecerá a primeira festa, a que o casal chamou ‘Meet and Green’. Afastando-se da tradição real, que muitas vezes vê os códigos de vestimenta incluírem vestidos compridos e ombros cobertos, o casal pediu aos convidados que seguissem um tema “sexy e cool”, segundo revela a revista Hello.

Segue-se um cocktail e um jantar pré-boda no hotel Union e, no dia seguinte, sábado, acontecerá o casamento. Os quatro dias de eventos terminam com um brunch de três horas, do qual os convidados poderão desfrutar antes de apanharem os voos de regresso aos seus lugares de origem. Muitos serão os que viajarão para diferentes partes dos Estados Unidos, outros ficarão em países europeus e outros ainda apanharão voos internos.

Sobre as exigências feitas pelo casal aos seus convidados destacam-se duas. A primeira prende-se com a cor dos vestidos das senhoras, que não deverão usar branco, rosa, dourado ou totalmente de preto, o que pode deixar algumas pistas sobre as cores que a princesa escolheu para os seus visuais ao longo destes dias de celebração. Depois, todos aqueles que irão assistir a este evento estão impedidos de tirar fotografias ou de gravar com os telemóveis durante a celebração. Esta medida oferece alguma privacidade não só ao casal como aos próprios convidados, uma vez que além de diversos membros da realeza norueguesa deverão estar também presentes algumas personalidades de Hollywood, tais como Gwyneth Paltrow e o marido, Brad Falchuk, assim como Lenny Kravitz ou Amanda Hearst, que fazem parte do círculo próximo do guia espiritual.

Um relação envolvida em polémica desde o início

Em maio de 2019 a princesa Martha Louise, a filha mais velha dos reis Harald e Sónia da Noruega, anunciou através das redes sociais que namorava com o seu então guia espiritual, Durek Verrett, uma notícia que gerou polémica e muitas críticas por parte dos noruegueses, que não viam com bons olhos a relação. Na sua conta no Instagram, a princesa anunciou o namoro e num longo texto, onde fez rasgados elogios aos companheiro, deixou também uma mensagem àqueles que já sabia que iriam criticar a sua escolha. “E para aqueles que sentem necessidade de criticar: aguentem os cavalos. Não vos cabe escolher por mim ou fazer julgamentos. Eu não escolho o meu homem para satisfazer nenhum de vocês ou as normas ou as caixas em que vocês acham que eu tenho que estar”, pode ler-se na publicação.

Pouco depois, o casal, sob o título ‘A Princesa e o Xamã’, começou a dar palestras sobre espiritualidade, algo que mais uma vez gerou polémica entre os noruegueses, que consideravam que Martha Louise não deveria usar o título real para fins comerciais, uma decisão que a princesa aceitou. Cerca de três anos mais tarde Martha decidiu dar um passo atrás e afastar-se dos deveres reais para poder continuar livremente as suas atividades comerciais ligadas à espiritualidade e à medicina alternativa. Pouco antes desta decisão, o xamã tinha gerado novamente polémica ao ter anunciado que tinha criado um amuleto que curava a Covid-19, declarações nas quais a família real não se revia.

Ao longo dos anos o guia espiritual foi sendo uma figura controversa, tendo feito no início deste ano algumas declarações sobre o comportamento das crianças e espiritismo que lhe valeram críticas nas redes sociais. “Quando se trata dos vossos filhos e eles se portam mal, gritam e são agressivos sem motivo, os espíritos podem entrar neles. Portanto, a maneira de evitar que isso aconteça é fazer com que o vosso filho olhe diretamente nos vossos olhos, não importa o quão desconfortável seja, e diga: ‘Tu não tens poder aqui, tu és uma entidade fraca, e estou a enviar-te para a luz agora’, comentou.

Além destas, houve outra declaração feita no final do ano passado, a 28 de dezembro, que desatou ainda mais a ira dos internautas e que está relacionada com suicídio. “No xamanismo acreditamos que existe um espírito suicida, um espírito que entra na nossa consciência e brinca com as nossas emoções, com base naquilo que sentimos e no que outras pessoas estão a passar para nós, nas coisas que sentimos que não conseguimos superar, na dor de qualquer situação ou de qualquer coisa que tenhamos feito e não consigamos perdoar-nos”.

Estas declarações feitas no final de 2023 ganham proporções diferentes quando se olha para o contexto em torno do xamã. Antes da relação com o guru, a princesa Martha Louise foi casada durante 15 anos, entre 2002 e 2017, com o escritor Ari Behn, que é o pai das suas três filhas, Maud Angelica, de 21 anos, Leah Isadora, de 19, e Emma Tallulah, de 15, e que teve um fim de vida trágico. No dia de Natal em 2019 Ari Behn tirou a própria vida na sua casa em Lommedalen, tendo sido encontrado pelo pai, Olav Bjørshol.

E há mais polémicas que têm o xamã como pivô, como quando numa conversa num podcast norueguês acusou a população local de ser “xenófoba sem se aperceber”, acrescentando ainda que a Casa Real “é a mais racista de todos”.

Os conflitos de Durek Verrett com a mãe

A profissão de Durek Verrett é criticada por muitos nas redes sociais, que já o acusaram de ser um charlatão. No entanto, a questão ganha contornos mais profundos quando uma das pessoas que aponta o dedo ao xamã é a própria mãe, Veruschka Urquhart, que o acusa de ser um golpista. “Ele não trabalha para o povo, ele trabalha contra o povo. O Durek não te ajuda a encontrar a luz divina. Leva-te à sua luz, onde se pode infiltrar e manipular-te”, afirmou em entrevista ao Se og Hør, acusando ainda o filho de ter feito uma “lavagem cerebral” à princesa.

Segundo o jornal norueguês, o advogado do casal, Richard Gorda, enviou uma carta à mãe de Durek Verrett na qual ameaça processá-la se esta não parar de falar sobre eles. “Fomos informados de que fez e continua a fazer declarações difamatórias, e falsas, que prejudicam o bom nome e a reputação do xamã Durek. O xamã Durek nega categoricamente todas as declarações”.

A origem da má relação entre mãe e filho vem justamente da questão da espiritualidade. Ambos dedicam-se ao mesmo ofício e afirmam ter poderes de cura. No passado trabalharam juntos, mas separaram os caminhos há já alguns anos, segundo Veruschka, devido às más práticas do filho. “Ele queria que eu comprometesse os meus princípios e a minha moral e me juntasse à sua equipa. Mas ele não trabalha para o mundo, ele trabalha contra o mundo”, afirmou em entrevista.

Na citada carta, datada de 20 de junho de 2024, além de pedir à mãe do xamã que não voltasse a falar sobre o filho com a imprensa, foi-lhe exigido que desmentisse as declarações que fez contra ele. Caso isso não aconteça será processada e o casal vai pedir uma indemnização milionária por danos. Pela má relação existente atualmente entre os dois, a mãe do guru não foi convidada para o casamento, assim como a irmã deste, Demetria Farmier.

Esta não é a primeira vez que o advogado envia uma carta desta natureza em nome da princesa e do futuro marido. O ex-companheiro de Durek Verrett, Hank Greenberg, com quem manteve uma relação durante oito anos, também foi alertado para que não falasse sobre o xamã, uma missiva que recebeu depois de ter acusado publicamente Durek de ser violento e manipulador.

A opinião pública e a polémica com a utilização do título de princesa

Depois de ter sido tornada pública a existência desta carta, o editor-chefe do Se og Hør, Ulf André Andersen, escreveu um artigo no qual pedia ao rei Harald que “tomasse uma atitude”. “O título de princesa é digno e elevado numa monarquia forte, mas agora é definitivamente o momento para um conselho de família. O resultado deve ser um de dois: ou a própria Martha abdica do título, ou o rei deverá tomar essa decisão por ela”, afirmou.

Tove Taalesen, especialista real do jornal online norueguês Nettavisen, também falou sobre o tema, partilhando uma ideia semelhante à de Andersen: “Se é desta forma que a princesa e Durek vão agir no futuro, acho que o rei Harald e o príncipe herdeiro Haakon deveriam distanciar-se mais deles”. Já anteriormente, Taalesen tinha falado sobre o tema afirmando que “provavelmente” era “altura de remover o direito de sucessão ao trono da princesa Martha Louise”.

E os pedidos para que a princesa perca o direito ao título já não são novidade, uma vez que após se ter afastado dos deveres reais, Martha Louise já quebrou o acordo de não usar o título em algumas ocasiões. O especialista real Trond Norén Isaksen disse ao jornal norueguês Aftenposten que “quando o acordo não é respeitado, é altura de retirar o título de princesa a Märtha Louise antes que o trabalho de vida do rei Harald sofra ainda mais danos”.

“Em outubro de 2022, três sondagens de opinião diferentes mostraram que mais de metade queria que Märtha Louise renunciasse ao título de princesa, enquanto menos de um quarto queria que ela o mantivesse”, afirmou ainda o mesmo especialista.

O artigo revelou ainda como um gin feito especialmente pela Oslo Handcraft Distillery para o casamento de Martha Louise e Durek Verrett tinha o título de princesa referenciado no rótulo da garrafa e no site da marca, algo que vai contra o que foi acordado há cerca de dois anos, quando se afastou dos deveres reais.

A empresária de Martha Louise, Carina Scheele Carlsen, disse ao jornal norueguês VG que “foi um erro” incluir o título e que seria removido no próximo lote de garrafas e do site. Já quando questionada pela publicação sobre o porquê de a princesa ter usado o título na carta à sua futura sogra, Carlsen afirmou que “princesa Martha Louise é o seu nome no registo nacional e deve ser usado em documentos legais como este”.

Após a existência desta carta ter sido divulgada, Durek recorreu ao Instagram no dia 24 de julho deste ano para explicar o que motivou a decisão de terem enviado aquela carta. “Eu queria esclarecer a recente decisão tomada por mim e pela Martha Louise de enviar uma carta ‘cease-and-desist’ à minha mãe, Veruschka. A pesquisa do VG no início deste ano descobriu que Veruschka tinha um contrato remunerado com o Se og Hør e, por causa deste contrato, repetiu calúnias sobre nós através de declarações falsas, mostrando uma falta significativa de cuidado e amor comigo, com a Martha e com as nossas respetivas famílias”, começou por escrever o xamã.

“A carta aborda diretamente estas questões e é um procedimento padrão nos Estados Unidos quando ocorrem situações difamatórias. Lamentavelmente, percebemos que a carta era a única opção que restava. Lamentamos que tenha chegado a este ponto. Não vemos outras opções. A Veruschka esteve afastada de grande parte da nossa família durante um período considerável. Como expresso anteriormente no VG, a nossa família está profundamente preocupada com a sua saúde mental e bem-estar e tem feito inúmeros esforços para a ajudar a alcançar uma melhor qualidade de vida. Infelizmente, ela rejeitou a orientação e o apoio oferecidos pela maioria dos seus filhos, incluindo eu”, continuou.

“Em vez de comunicar connosco como família, ela optou por ir para a imprensa com invenções contínuas. As suas falsas alegações sobre mim são, lamentavelmente, uma estratégia para garantir uma posição na Se og Hør para se sustentar. Este afastamento estende-se ao meu irmão mais novo, Brandon, e à sua família, à minha irmã mais velha, Angelina, e à sua família, à Martha, e a mim próprio. Apesar disso, a nossa família mantém-se unida na postura contra as suas ações. Esperamos que isto esclareça a nossa posição sobre este assunto”, concluiu.

Nos comentários à publicação foram deixadas algumas mensagens negativas. “Você e a princesa devem ir para a América ou para qualquer outro país que não a Noruega. Estou muito feliz por nunca receber um título real aqui na Noruega”, escreveu um utilizador, uma mensagem à qual Durek Verrett respondeu. “Acha mesmo que me importo com um título? Por favor, se quiser escrever na minha página, tenha algo inteligente para dizer. Desejo muito sucesso e muita saúde sempre”, contrapôs.

A relação da princesa com os pais, os reis Harald e Sónia, e as ‘visões’

Numa entrevista à BBC no início deste ano, Martha Louise deixou elogios aos pais, os reis Harald e Sónia, agradecendo-lhes por manterem o diálogo aberto enquanto era decidido como aconteceria o afastamento da princesa dos deveres reais. Quando questionada sobre a sua decisão em comparação com a que foi tomada pelo príncipe Harry e por Meghan Markle, que também deixaram o cargo de membros seniores da realeza, Martha Louise distanciou-se dos duques e falou sobre a sua “incrível” família, que sempre fomentou o diálogo.

“O que considero incrível durante este ciclo foram as conversas que tivemos durante todo o processo. Desde muito nova que me lembro da minha mãe e do meu pai dizerem que temos sempre de ficar juntos. Temos sempre de falar sobre as coisas, mesmo que seja difícil. Temos de colocar as cartas na mesa, porque somos uma família e temos de resolver as coisas”, afirmou a princesa. Na mesma entrevista, Martha Louise também discutiu como as controversas opiniões do seu noivo contribuíram para a forma como o público via a sua posição na família real. “Acho que o povo norueguês decidiu que é melhor eu afastar-me por causa das suas opiniões sobre as coisas”.

Durek, que se descreve como sendo ‘xamã’, lançou em 2019 um livro, ‘Spirit Hacking’, no qual faz afirmações pseudocientíficas. Entre as alegações estava a de que as crianças “podem contrair cancro por serem infelizes”. Além disso, o xamã afirmou ainda que uma vez ‘voltou dos mortos’, ao recuperar de um coma de um mês, deixando a sua alma “arder” e falou também sobre ter-se submetido a um transplante de rim que recebeu da sua irmã quando era ainda criança.

Não fica claro o motivo pelo qual precisou do rim ou como porque é que ficou ‘preso’ à cadeira de rodas, como descreveu. A doença que o levou ao coma também não foi revelada. Noutra parte da entrevista, Martha Louise afirmou que começou a ter premonições psíquicas em criança. “Quando era pequena via coisas nos outros. Se estivessem tristes ou felizes… se tivessem uma dor no ombro, eu sentiria uma dor no ombro. E eu entendi que isto é um talento e que poderia ajudar outras pessoas”, afirmou

A princesa disse que decidiu que queria “ganhar o próprio dinheiro”, algo que só podia fazer abdicando do “dinheiro do Estado” e pagando impostos pela primeira vez na sua vida. Depois de renunciar à sua posição na família real, a princesa revelou que teve de lidar com “muito escrutínio” da população, principalmente por começar a trabalhar com o xamã. “Tudo o que se faz que é inédito, que sai da caixa em que se foi colocado…”, afirmou, acrescentando que o escrutínio da imprensa “continuou”, mesmo depois de se afastar dos deveres reais.

Os problemas de saúde que levaram a adiar o casamento

No início de 2023, após seis meses de noivado, começaram a surgir rumores de que o enlace iria ser adiado, algo que rapidamente o guru confirmou, alegando motivos de saúde. Verrett sofre de uma doença renal há mais de três décadas, que se tinha agravado nos últimos tempos. “Enquanto não tiver um rim novo, os planos de casamento ficam suspensos. Não quero subir ao altar a pensar nos meus problemas de saúde. Tem que ser o melhor dia das nossas vidas”, afirmou naquela altura, em entrevista ao Bild.

Em conversa no podcast ‘Moments I Made’, Verrett já tinha revelado que o problema de saúde de que sofre é hereditário. “Eu tinha pressão alta, tal como o meu pai e o meu avô, mas nunca levei a sério. Depois destruiu os meus rins e tive uma paragem cardíaca. Foi um dos momentos mais decisivos da minha vida. Fiquei morto por quatro minutos e quando me reanimaram sofri uma lesão cerebral. Fiquei quase dois anos numa cadeira de rodas e oito em diálise”, contou.

Na mesma entrevista à publicação alemã, o xamã já também partilhou que naquele momento mais delicado que atravessava contava com o apoio dos futuros sogros, os reis Harald e Sónia. “Ainda que muitos não acreditem, a minha relação com o rei Harald e a rainha Sónia é muito boa. Têm-me apoiado nos últimos meses e isso significa muito para mim”.

As palavras do xamã sobre o casamento e a noiva

Em declarações recentes ao podcast HeartSmart, que Martha Louise apresenta com duas amigas, Durek falou sobre como se sente nestes dias que antecedem o casamento. “Tenho muito amor pela Noruega. Adoro a arquitetura e a natureza. Tenho muitos amigos noruegueses que amo de alma e coração”, começou por dizer. “Estou muito entusiasmado com a vinda de amigos meus de todo o mundo, não apenas para testemunhar o nosso amor, mas para testemunhar a Noruega e vivenciar o que eu vivencio. Todos estão muito entusiasmados”, acrescentou.

Já sobre a noiva, Verrett não poupou nos elogios. “Acordo e a primeira coisa em que penso é como tenho sorte por estar com esta mulher incrível. Estou sempre a olhar para ela, a dizer como é bonita, como é inteligente, o presente para a vida que ela é”.

Na mesma conversa, o guia espiritual falou ainda sobre o facto de, com o casamento, se tornar padrasto das três filhas da princesa. “Quando comecei a relação com a Martha, tive de ser muito claro. Estarei pronto para entrar nesta relação com ela e para, como bónus, ser pai? Estarei pronto para assumir a energia que vem com o facto de ela ser também quem é, com a sua família, na sociedade?”, disse. “Quando decido ficar com alguém é para a vida”, acrescentou, salientando que, ao início, pediu “espaço” à princesa para pensar, um pedido a que esta prontamente acedeu.