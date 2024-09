Em atualização

Pelo menos 12 pessoas morreram depois de uma embarcação com dezenas de migrantes ter naufragado no Canal da Mancha. Segundo um porta-voz da guarda costeira francesa citado pela agência Reuters, várias pessoas resgatadas encontram-se em estado crítico. Os serviços de emergência foram mobilizados em grande número desde as 11h30 horas locais.

No X, Gérald Darmanin, o ministro da Administração Interna francês, confirmou a ocorrência de um naufrágio no Pas-de-Calais, ao largo de Wimereux. “O balanço provisório é de 12 mortos, 2 desaparecidos e vários feridos. Todos os departamentos governamentais estão mobilizados para encontrar os desaparecidos e cuidar das vítimas”, garantiu, através da rede social.

Terrible naufrage dans le Pas-de-Calais, au large de Wimereux. Le bilan provisoire s’élève à 12 personnes décédées, 2 disparus et plusieurs blessés. Tous les services de l’État sont mobilisés pour retrouver les disparus et prendre en charge les victimes. Je me rends auprès des… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 3, 2024

A Guarda Costeira francesa, citada pela BBC, faz um balanço provisório que dá conta de 53 pessoas resgatadas do incidente desta segunda-feira. Através de um comunicado informa que foi criado um posto móvel médico para cuidar dos sobreviventes em Boulogne-sur-Mer, com muitos deles a necessitar de cuidados médicos urgentes. Além disso, informa que as operações de busca ainda estão a decorrer.

Olivier Barbarin, prefeito de Le Portel, a cidade costeira francesa onde decorre a operação de resgate, disse que “o fundo do barco se rasgou”, tendo provocado o naufrágio, cita a Sky News.