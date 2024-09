Pelo menos 11 estudantes morreram ou ficaram feridos esta terça-feira quando um autocarro escolar se despistou e foi contra um grupo de alunos no leste da China, informou a agência oficial de notícias Xinhua.

O acidente ocorreu por volta das 7h00 (00h00 em Lisboa) à entrada de uma escola secundária em Tai’an, na província de Shandong.

O autocarro, que transportava estudantes, perdeu o controlo e embateu contra alunos e pais que se dirigiam para a escola, indicou a Xinhua. Dos 11 mortos, seis são pais e cinco alunos, referiu a agência oficial chinesa.

Entre os feridos, um encontra-se em estado crítico.

As autoridades de Dongping, juntamente com vários departamentos governamentais, estão no local para as operações de socorro e resgate, bem como para gerir a área do acidente, que permanece isolada.

O condutor do autocarro foi detido pela polícia, estando em curso uma investigação sobre as causas do acidente.

De acordo com meios de comunicação social locais, a escola negou que tenha havido qualquer conflito entre o motorista e os alunos ou o pessoal docente.

As autoridades locais anunciaram que vão emitir uma declaração oficial e realizar uma conferência de imprensa esta tarde.

Cerca de 60 mil pessoas morrem anualmente em acidentes nas estradas chinesas, disseram os meios de comunicação locais.