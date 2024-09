Rafa Mir, avançado do Valencia e internacional Sub-21 por Espanha, foi detido por alegada agressão sexual. De acordo com a Cadena SER, o jogador é suspeito de ter agredido sexualmente duas mulheres de 25 anos na sua própria casa e o caso envolve um outro alegado agressor, que também está detido.

Segundo o que foi avançado pela comunicação social espanhola, tudo aconteceu na noite de sábado para domingo e durante uma festa que Rafa Mir organizou na própria casa, em Valencia. As alegadas vítimas, que necessitaram de assistência médica no hospital, apresentaram queixa e contaram ainda com o testemunho de uma amiga, de 21 anos, que também estava presente na festa e que terá assistido a tudo.

???????? ÚLTIMA HORA | La Guardia Civil detiene al futbolista Rafa Mir por un presunto delito de agresión sexual El delantero del @valenciacf no ha acudido hoy al entrenamiento con su equipo en la Ciudad Deportiva de Paternahttps://t.co/crE1caMAWP — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 3, 2024

Rafa Mir foi detido esta segunda-feira e passou a noite na esquadra, sendo que a Cadena SER adianta que está ainda a aguardar interrogatório. A rádio acrescenta ainda que a polícia local foi chamada à casa do jogador ainda durante a festa, devido a uma alegada altercação, recolheu o testemunho de todos os presentes e encerrou o momento de convívio ao abandonar a vivenda.

O avançado de 27 anos não marcou presença no treino da manhã desta terça-feira do Valencia, de forma natural, sendo que foi titular em três dos quatro jogos que a equipa de Rubén Baraja já realizou na liga espanhola. Rafa Mir está no clube a título de empréstimo do Sevilha, com quem tem ligação desde 2021, mas foi no Valencia que realizou grande parte da formação e que se estreou profissionalmente.

Mudou-se para o Wolverhampton em 2018 e passou por várias cedências, a Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca, antes de assinar pelo Sevilha. O avançado é internacional Sub-21 por Espanha e representou o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde acabou por conquistar a medalha de prata.