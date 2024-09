Um asteroide com cerca de um metro de diâmetro entrou na atmosfera terrestre e caiu na região norte de Cagayan, nas Filipinas. O objeto era inofensivo e já tinha sido previsto pela NASA, que considerou o seu impacto inofensivo.

O impacto ocorreu pelas 12h39 locais (17h39 em Portugal continental).

NASA and @ESA’s near-Earth object study teams predict that a very small (~1 meter) #asteroid will harmlessly impact Earth’s atmosphere in a few hours at ~12:40pm EDT (~16:40 UTC) and create a fireball off the east coast of the northern Philippines. pic.twitter.com/EbmSvinQpB

— NASA (@NASA) September 4, 2024