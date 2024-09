João Diogo Manteigas vai ser candidato à presidência do Benfica. O advogado, que também desempenhou funções de comentador na CNN Portugal e colunista do jornal A Bola, vai apresentar a candidatura esta sexta-feira sob o lema “Benfica Vencerá”.

A candidatura de João Diogo Manteigas, cujos restantes elementos da estrutura ainda não são conhecidos, será apresentada na Sala Império do Hotel Flórida, no centro de Lisboa, a partir das 18h20 desta sexta-feira. O advogado torna-se assim o primeiro candidato oficial às eleições marcadas para outubro de 2025, sendo expectável que Rui Costa apresente a recandidatura e que João Noronha Lopes, adversário de Luís Filipe Vieira no último ato eleitoral do antigo presidente encarnado, também volte a concorrer.

Formado em Direito pela Universidade Lusíada, João Diogo Manteigas é sócio fundador da Mota, Manteigas & Associados e conta com duas pós-graduações em Direito do Desporto Profissional e um MBA em Gestão e Liderança no Futebol. É professor convidado na pós-graduação em Direito do Desporto da Universidade Lusófona e formador da Liga Portugal, sendo que nos últimos meses assumiu um papel muito interventivo no universo encarnado.

Em declarações parcas ao jornal Record, João Diogo Manteigas sublinhou que tem “um projeto desportivo e financeiro e uma equipa”. “É a pensar em 2025, não quero criar instabilidade agora e quero que estes órgãos sociais cumpram o atual mandato”, acrescentou, sublinhando que não pretende eleições antecipadas.