Duas pessoas morreram após um avião de dois lugares se ter despenhado durante um voo de treino na Bulgária, esta sexta-feira. As vítimas mortais eram os pilotos que se preparavam para um espetáculo aéreo militar, entretanto cancelado, marcado para este sábado, informou o primeiro-ministro do país, Dimitar Glavchev, citado pela Reuters.

O chefe do governo búlgaro visitou o local do acidente na base aérea de Graf Ignatievo, no centro da Bulgária, pouco tempo depois do desastre aéreo ter ocorrido. Segundo o Ministério da Defesa o veículo envolvido era um avião de treino avançado L-39ZA.

O ministério cancelou o espetáculo aéreo internacional previsto para assinalar o 20.º aniversário da adesão da Bulgária à NATO e anunciou a abertura de uma investigação às circunstâncias em que decorreram o acidente.

O desastre ocorreu apenas dias depois de o Presidente búlgaro, Rumen Radev, ter voado como copiloto num avião ‘F-16’ norte-americano durante uma demonstração. Radev, antigo comandante da força aérea e da base de Graf Ignatievo, preparava-se para pilotar um caça durante o espetáculo deste sábado, agora cancelado.