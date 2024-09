O médio português Vitinha falhou esta sexta-feira o treino do Paris Saint-Germain, ainda a recuperar da lesão sofrida ao serviço da seleção portuguesa, informou o clube da Liga francesa de futebol.

“Depois de ter sofrido uma pequena entorse no tornozelo direito com a seleção de Portugal, Vitinha vai ficar no ginásio hoje [sexta-feira]“, lê-se no site do clube campeão francês.

Titular frente à Croácia (2-1), no primeiro encontro da Liga das Nações, Vitinha acabou por ser substituído aos 90 minutos, acabando por ser dispensado do segundo encontro, frente à Escócia (2-1).

Gonçalo Ramos, que foi operado em agosto ao tornozelo esquerdo, prossegue o processo de reabilitação, continuando afastado dos treinos.

O PSG recebe o Brest no sábado, em jogo da Liga francesa, quatro dias antes da estreia na Liga dos Campeões, frente aos espanhóis do Girona, igualmente no Parque dos Príncipes.