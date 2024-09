A presidente do governo da região espanhola da Extremadura, María Guardiola, disse esta segunda-feira que o debate sobre Olivença não está em cima da mesa e realçou as boas relações entre Portugal e Espanha.

“É uma discussão que nem sequer está em cima da mesa”, disse María Guardiola, que considerou que o debate sobre a localidade de Olivença, na fronteira entre Portugal e Espanha, não tem sentido neste momento.

Questionada esta segunda-feira por jornalistas em Mérida sobre declarações do ministro da Defesa de Portugal, Nuno Melo, a líder da Junta da Extremadura disse que Olivença é espanhola desde 1801 e “vai continuar a ser”.

María Guardiola destacou a seguir a relação “fantástica” da Extremadura com Portugal, como provam as últimas décadas em termos de cooperação transfronteiriça.

“Avançámos mais como parceiros europeus e irmãos do que nos últimos séculos”, afirmou, citada pela agência de notícias EFE e a rádio COPE.

Sobre as declarações de Nuno Melo, afirmou que é uma opinião pessoal do ministro e líder do CDS-PP.

“Não a partilho e na Extremadura vamos continuar a defender a espanholidade de Olivença”, acrescentou.

Nuno Melo afirmou na sexta-feira, na cerimónia comemorativa do Dia do Regimento de Cavalaria N.º 3 (RC3), em Estremoz, que “Olivença é portuguesa, naturalmente, e não é provocação nenhuma”.

“Aliás, por tratado, Olivença deverá ser entregue ao Estado português”, continuou Nuno Melo em resposta aos jornalistas.

Posteriormente, escreveu na rede social X que a posição que expressou é pessoal e que “não vincula o Governo” (PSD/CDS-PP, liderado por Luís Montenegro).

Além de María Guardiola, em Espanha, pronunciou-se também sobre estas declarações o presidente da câmara de Olivença, Manuel José González Andrade, que considerou que os discursos que “tentam dividir ou confrontar, falando de territórios sem pensar nas pessoas”, são típicos de séculos passados.

“Olivença está plenamente satisfeita e orgulhosa do seu passado e da sua história porque nos torna únicos e nos permite ter uma identidade única em toda a Península Ibérica”, frisou.

Olivença, com cerca de 12 mil habitantes, é uma cidade na zona raiana reivindicada por direito por Portugal, desde o tratado de Alcanizes, em 1297, mas que Espanha anexou e mantém integrada na província de Badajoz, na comunidade autónoma da Extremadura, apesar de ter reconhecido a soberania portuguesa sobre a cidade quando subscreveu o Congresso de Viena, em 1817.