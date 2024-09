João Ferreira será o candidato da CDU à Câmara Municipal de Lisboa. A candidatura do comunista foi confirmada em comunicado pela coligação que junta PCP e “Os Verdes”. O atual vereador e membro do Comité Central do PCP repete assim a corrida eleitoral, já depois de ter sido candidato em 2021, 2017 e 2013.

“Nos últimos 23 anos, sucessivos executivos municipais, quer do PSD/CDS, quer do PS, têm governado a cidade ao serviço de uma minoria ditada pelo papel e interesses imobiliários, contra os interesses da larga maioria da sua população. Ancorada no seu projeco e no seu percurso de intervenção na cidade de Lisboa, a CDU com as responsabilidades que daí decorrem, apresenta-se como alternativa e espaço de convergência de todos os que lutam pelo direito à habitação, à saúde, à mobilidade, à educação, à cultura, ao desporto na cidade de Lisboa”, escrevem os comunistas.

A candidatura autónoma da CDU deita assim completamente por terra a possibilidade de existir uma eventual plataforma de convergência à esquerda que junta-se todos os partidos numa grande coligação contra Carlos Moedas — hipótese que os comunistas vinham há muito rejeitando.

“A CDU, com reconhecido trabalho e provas dadas ao serviço da cidade e do seu povo, com uma continuada e consequente afirmação de soluções alternativas ao caminho imposto, com proposta e intervenção que resultam da profunda ligação à vida e do contacto permanente com as populações, afirma-se como força de projeto e realização. A força capaz de abrir caminho a uma governação democrática da cidade, pelo direito à cidade”, argumentam os comunistas no mesmo comunicado.

Em 2021, o mesmo João Ferreira já tinha sido o candidato da CDU às eleições presidenciais. Ao mesmo tempo, foi eleito eurodeputado em três ocasiões, 2009, 2014 e 2019.

“A CDU vai realizar um comício no próximo dia 22 de Setembro, domingo, pelas 16h na Ribeira das Naus, em Lisboa, que contará com a presença de Cláudia Madeira, eleita do Partido Ecologista «Os Verdes» na Assembleia Municipal de Lisboa, João Ferreira e Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP”, remata a coligação.