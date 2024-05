Huawei aproxima-se da Apple com primeiro smartwatch com ecrã quadrado

Cerca de três semanas antes da apresentação oficial do novo smartwatch, a Huawei desvendou alguns pormenores a um público restrito. Nessa altura, mostrou-se orgulhosa de ainda não existirem quaisquer fugas de informação relacionadas com o novo relógio inteligente. Nos dias seguintes, contudo, começaram a circular nas redes sociais imagens do Watch Fit 3 que geraram comentários a propósito das alegadas semelhanças com o Apple Watch, um dos líderes de mercado.

Com um formato quadrado, pontas arredondadas e um botão em forma de roda no lado direito, o Huawei Watch Fit 3 tem um ecrã com 43 centímetros de altura por 36 de largura. É mais pequeno, mas mais largo, do que as versões anteriores. O Fit 2, por exemplo, contava com um ecrã com 46 centímetros de altura por 33.5 centímetros.

Huawei Watch Fit 3 – they're going full Apple Watch clone mode with that new, more squarish screen and the crown up there in the right corner it seems. pic.twitter.com/5kwJXEkXvK — Roland Quandt (@rquandt) April 19, 2024

Com um ecrã AMOLED de 1,82 polegadas, o primeiro smartwatch quadrado da Huawei foi “concebido com um corpo ultrafino de 9,9 milímetros, pesando apenas 26 gramas (sem bracelete)”. Durante uma apresentação, em que o Observador esteve presente, a própria empresa comparou o novo relógio com o Apple Watch SE 2, que tem 10,7 milímetros e pesa entre 26,4 e 33 gramas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não foi a única vez que o smartwatch da Apple foi mencionado. Ao revelar que o Fit 3 consegue suportar mais de 100 modos de desporto, com futebol, padel, basquetebol e eSports a terem sido adicionados recentemente, a Huawei indicou que o relógio da tecnológica concorrente conta com “82 desportos”.