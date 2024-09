Da euforia com os constantes apelos ao apoio do público à imagem serena sentado no banco a falar com o adjunto (e irmão) Luís Nascimento, a forma como Bruno Lage acompanha os jogos do Benfica na Primeira Liga até pode ter mudado mas a maneira como a equipa continua a encontrar soluções ao problemas que vai encontrando pela frente nem por isso foi diferente. Foi assim com o Santa Clara na Luz, foi assim depois com o Estrela Vermelha na Sérvia, foi assim agora com o Boavista no Bessa. No final, o técnico acabou por ter uma postura muito moderada após o triunfo mas este não foi um encontro qualquer desde que voltou.

O treinador campeão em 2018/19 e que saiu nas últimas jornadas de 2019/20 voltou ao Benfica, após duas passagens pelos ingleses do Wolverhampton e pelos brasileiros do Botafogo, e cumpriu esta segunda-feira no Bessa o 50.º jogo no comando dos encarnados. Ao todo, desde a primeira passagem em que substituiu a meio da época Rui Vitória e os três encontros que orientou agora, o conjunto da Luz somou um total de 80% de vitórias (40), tendo ainda cinco empates e outras tantas derrotas. Também nos golos tem conseguido deixar marca nas águias, com uma média de 2,76 golos marcados (139) e 0,8 golos sofridos (40).

Mais importante do que o número redondo, a terceira vitória consecutiva do Benfica, que levou pela primeira vez a equipa ao pódio do Campeonato a cinco pontos do Sporting (18) e a dois do FC Porto (15), quebrou duas séries negativas que estavam em curso. Por um lado, e juntando a última época, os encarnados conseguiram o primeiro triunfo fora de portas na Primeira Liga desde abril (Farense) depois de duas derrotas em Famalicão e empates com Rio Ave e Moreirense; por outro, somaram três sucessos seguidos entre todas as competições como já não acontecia desde esse desaire com o Famalicão que entregou o título ao Sporting.

3.ª vitória consecutiva do Benfica – com 9 golos marcados e 2 sofridos -, que assim sobe ao pódio da Liga ⚠ Os 3 primeiros classificados da Liga (Sporting, FC Porto e Benfica) venceram todos por 3-0 nesta jornada pic.twitter.com/Er9wZSkuGh — Playmaker (@playmaker_PT) September 23, 2024

“Foi uma entrada muito forte da nossa parte e esse era o plano. Não mudámos o chip, jogámos como equipa, que era o importante, só assim podíamos vencer. Fiquei muito satisfeito pela entrada, com personalidade e por jogarmos em equipa. Com muito talento individual ao serviço da equipa, com muita gente a jogar também ao serviço da equipa. Na segunda parte houve uma entrada muito boa também da nossa parte, podíamos ter feito 3-0 mais cedo. Depois, foi a sequência do que é um jogo de Liga dos Campeões, com uma viagem longa, com a equipa a recuperar. Sentimos que tínhamos o controlo do jogo, à medida que jogo foi chegando a meio da segunda parte fomos fazendo alterações para dar frescura e todos deram contributo à equipa”, comentou o técnico na zona de entrevistas rápidas da SportTV após o jogo.

1.ª vitória fora de casa do Benfica neste campeonato ⚠No total, o Benfica esteve 4 jogos sem vencer como visitante, juntando os 2 últimos jogos da época passada pic.twitter.com/C4ZiLGwhac — Playmaker (@playmaker_PT) September 23, 2024

“Fiquei muito feliz pelo golo do Arthur. Importante para ele? Quando cheguei falei com todos e disse ‘Vamos começar todos do zero’. Todos têm trabalhado bem. Hoje o importante era funcionar como equipa, só como equipa podíamos vencer aqui no Bessa. Era necessário duas coisas fundamentais: talento e trabalho ao serviço da equipa. Correram, lutaram, vi jogadores pelo chão e pelo ar ao serviço da equipa, os que entraram e os que começaram”, acrescentou, destacando ainda a dinâmica do lado direito das águias sobretudo na primeira parte, com Tomás Araújo como lateral e Ausrnes como médio a cair de quando em vez no flanco quando Ángel Di María fazia movimentos interiores à procura dos espaços entre linhas.

Benfica regressa aos triunfos do Estádio do Bessa: na época passada, os axadrezados perderam frente ao Boavista por 3-2 ⚠ Nas 5 últimas épocas, esta foi a 2.ª vitória do Benfica no Bessa – ambas por 0-3 (2022/23 e 2024/25) pic.twitter.com/5b8WHI1d7O — Playmaker (@playmaker_PT) September 23, 2024

“Noite perfeita? Longe disso. Foi boa mas queremos muito mais. Vamos começar já a preparar o jogo com o Gil Vicente e ter um treino que possa fazer crescer a equipa a nível tático e técnico. Queremos prolongar as coisas boas para conseguir um jogo mais sustentado e sólido. Os jogadores têm de estar disponíveis para ouvir. Temos um longo trabalho a fazer. As etapas têm sido o jogo seguinte. Tenho uma ideia de como a equipa pode jogar, tem feito bons momentos nos jogos que temos realizado. O primeiro objetivo era ganhar e fazer crescer a equipa no que acho que pode crescer com os jogadores à disposição. Saímos com um bom sentimento, preparámos bem a estratégia, os jogadores interpretaram muito bem o que trabalhamos e agora vamos analisar e ver o que podemos melhorar”, disse depois na conferência.