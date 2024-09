O Presidente cabo-verdiano reivindicou esta segunda-feira compromissos mais sólidos para com os pequenos Estados insulares na COP29, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, a realizar de 11 a 22 de novembro em Baku, Azerbaijão.

“Na COP29 precisamos assegurar compromissos mais sólidos e acionáveis em matéria de financiamento climático, bem como decisões firmes sobre o Novo Objetivo Quantitativo Coletivo e a operacionalização do Fundo para Perdas e Danos”, referiu esta segunda-feira José Maria Neves, num encontro de alto nível da Aliança dos Pequenos Estados Insulares (AOSIS).

O encontro decorreu em Nova Iorque, à margem do programa da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde as alterações climáticas são um dos tópicos em destaque.

Mas o chefe de Estado fez um apelo já dirigido à cimeira seguinte, na agenda internacional, no quadro da aliança de pequenos países, como Cabo Verde – arquipélagos vulneráveis à subida do mar e com menor acesso ao sistema financeiro mundial.

Além da COP29, a agenda de 2025 dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, sigla inglesa) vai incidir no problema do financiamento.

“A 4.ª Conferência Internacional sobre o Financiamento para o Desenvolvimento, em 2025, vai reapreciar a plena realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a reforma da arquitetura financeira internacional”, acrescentou José Maria Neves.

Os dois passos são considerados “cruciais” para “enfrentar as ameaças graves e irreversíveis e os impactos adversos das alterações climáticas, incluindo a subida implacável e sem precedentes do nível do mar, que põe desproporcionalmente em perigo as vidas, os meios de subsistência, a segurança alimentar, os ecossistemas e o bem-estar dos povos e comunidades dos SIDS”.

O Presidente cabo-verdiano defendeu, no domingo, que a mitigação e a adaptação a eventos climáticos extremos “não têm sido inclusivas” e têm ficado “aquém das metas traçadas”, responsabilizando a “persistente” lacuna de financiamento por esses atrasos.

O chefe de Estado falava na Cimeira do Futuro, na sede da ONU, em Nova Iorque, onde saiu em defesa da necessidade de uma reforma da arquitetura financeira internacional.