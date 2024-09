É a segunda vez em menos de dez dias, com a mesma candidatura e na mesma autarquia, a de S. Paulo. O Brasil vai a eleições autárquicas já na próxima semana, a 6 de outubro, e esta campanha está a ficar marcada pela tensão nos comícios. O último episódio aconteceu esta segunda-feira, num debate entre dois candidatos ao estado de São Paulo que resultou em violência — um assessor de um dos candidatos ficou ferido depois deste ter sido expulso do debate.

O debate acabou com a expulsão de Pablo Marçal, candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), que na semana passada viu um seu adversário lançar-lhe uma cadeira. Marçal foi acusado de não respeitar as regras do frente-a-frente, pois, segundo o portal de notícias da Globo, G1, Pablo Marçal terá insultado Ricardo Nunes, candidato pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Durante as considerações finais, Pablo Marçal foi advertido pelo moderador, Carlos Tramontina: “Se o senhor se esquece, as regras que o senhor assinou estão aqui. Está a aproveitar o último momento do debate para baixar o nível”. Ainda assim, as palavras do moderador foram ignoradas e Pablo Marçal continuou a dizer que o seu adversário seria detido. “A Polícia Federal vai prender Ricardo Nunes, esta é uma promessa de campanha”, disse Marçal, que foi expulso logo de seguida.

Depois, além dos insultos e enquanto Pablo Marçal era expulso do debate, os respetivos assessores começaram um episódio de agressões. Nesta altura, as câmaras pararam de filmar e Duda Lima, da campanha de Ricardo Nunes, e Nahuel Medina, do partido de Pablo Marçal insultaram-se, tendo Medina agredido Lima com um soco.

Por esse vídeo aqui o Marçal só abandonou o assessor dele que agrediu o Duda Lima pic.twitter.com/4dC2GTMqzZ — Ruffus (@ruffus0) September 24, 2024

“Lamentável, nunca vi nada a este nível, nunca vi este comportamento. Foi um soco com uma força absurda”, disse o candidato Ricardo Nunes, que saiu em defesa do seu assessor agredido. De acordo com a CNN, Duda Lima recebeu cuidados médicos e teve de levar seis pontos na cara.