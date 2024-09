Na tarde do último domingo, uma mulher entrou num stand de automóveis no Barreiro, na margem sul, e acabou trancada e atacada por três cães de guarda de grande porte. Isto porque à hora de encerramento, o funcionário responsável por fechar os portões não se apercebeu que a cliente ainda estava no interior, noticiou o Correio da Manhã e confirmou o Observador junto de fonte da PSP, que está agora a investigar o caso.

Tudo aconteceu por volta das 18h30, no parque industrial Quinta das Rebelas. Sem se aperceber que uma cliente, que estava sozinha, tinha entrado no espaço, o funcionário soltou os três cães de guarda do stand, todos eles pastores alemães, detalha a PSP. Segundo fonte desta força de segurança, a mulher foi “brutalmente atacada”.

Quando a PSP chegou ao local para prestar socorro à mulher, os animais investiram na direção dos polícias, pelo que foi necessário dar um disparo para o ar, garantido assim a segurança dos agentes e o resgate da vítima. Os cães não ficaram com qualquer ferimento, garante a PSP.

A mulher foi depois transportada de urgência para Lisboa, para o hospital de São José, com prognóstico reservado. Apesar de ter ficado internada, não corre risco de vida.

O caso está agora a ser investigado pela PSP, que suspeita que se trata de um caso acidental, e já identificou o proprietário, estando também analisar a situação veterinária e legal dos animais.