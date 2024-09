Dois homens, de 32 e 37 anos, foram detidos duas vezes, em menos de 24 horas, por suspeita de vários furtos em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou esta quarta-feira a PSP.

Em comunicado, a PSP esclareceu que a primeira detenção ocorreu na terça-feira, pelas 18h00, quando os suspeitos foram intercetados pelo vigilante de um estabelecimento comercial, situado em Santa Maria da Feira, após terem passado as linhas de caixa, sem alegadamente terem efetuado o pagamento de 1,667 quilos de picanha de bovino embalada.

Após algumas diligências, os agentes detetaram ainda que a viatura utilizada pela dupla “tinha apostas chapas de matrícula que haviam sido furtadas” de uma viatura que se encontrava estacionada na via pública, em Matosinhos (Porto), no passado dia 14 de setembro.

“Para além da viatura e das chapas de matrícula, foram, ainda, apreendidas duas garrafas de whisky e uma pasta contendo vários documentos (entre eles, um certificado de matrícula de uma outra viatura e um documento único automóvel emitido em nome de outrem), que se encontravam no interior da viatura”, refere a mesma nota.

Segundo a PSP, a carne furtada foi entregue ao representante do referido estabelecimento comercial, mas, como foi quebrada a cadeia de frio, o produto foi dado como impróprio para comercialização, tendo resultado num prejuízo para o estabelecimento no valor de 25,63 euros.

Os detidos acabaram por ser libertados, após terem sido constituídos arguidos e notificados para comparecerem esta quarta-feira de manhã no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, mas a PSP diz que, em vez disso, ter-se-ão deslocado a um posto de combustível, também situado naquela cidade, e furtado diversos bens alimentares e de higiene, no valor de cerca de 125 euros.

De seguida, colocaram-se em fuga num automóvel que se encontrava no local, aproveitando a distração do condutor que tinha entrado na área comercial do referido posto, vindo a ser intercetados e detidos por polícias do Comando Metropolitano do Porto.