Brainrocket, empresa emergente de TI, chega a Lisboa e procura novos talentos

Este artigo é da responsabilidade da BrainRocket

No dia 23 de setembro, uma das líderes no mundo das soluções de TI na Europa lançou um novo escritório, numa das localizações mais proeminentes, no Silicon Valley português, Oeiras Valley.

A BrainRocket fornece e entrega uma gama de produtos de software inovadores para a sua rede global de clientes. As pessoas da BrainRocket são a base da empresa, uma vez que é constituída por mais de 1500 das mentes mais brilhantes de todo o mundo. Como tal, investem imenso na cultura da empresa.

O local para a abertura do escritório em Portugal não foi escolhido ao acaso. O Lagoas Park é um espaço que une produtividade, bem-estar e natureza: uma mistura perfeita para promover um crescimento fácil. Para a Brainrocket é especialmente importante criar um ambiente confortável para os funcionários, onde possam desfrutar de um trabalho gratificante.