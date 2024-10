A Organização Mundial da Saúde (OMS) deu luz verde ao primeiro diagnóstico ‘in vitro’ do monkeypox (Mpox), que poderá ajudar a combater a atual epidemia, segundo um comunicado daquela entidade divulgado esta sexta-feira.

“O diagnóstico precoce da Mpox permite um tratamento e cuidados rápidos, bem como o controlo do vírus”, sublinha a OMS, embora a doença já tenha causado quase 900 mortes em África desde o início do ano.

O teste aprovado pela OMS — o Alinity mMPXV fabricado pelos laboratórios Abbott Molecular — é um teste PCR em tempo real que pode detetar o ADN do vírus, tanto do clado (variante) 1 como do clade 2, a partir de esfregaços de lesões cutâneas humana.

Ao detetar ADN em amostras de erupções pustulosas ou vesiculares, os laboratórios e os profissionais de saúde podem confirmar casos suspeitos de Mpox de forma eficaz e eficiente.

“Este primeiro teste de diagnóstico Mpox listado no procedimento de utilização de emergência representa um passo importante na expansão da disponibilidade de testes nos países afetados”, disse Yukiko Nakatani, vice-diretora geral da OMS para o acesso a medicamentos e produtos de saúde.

“Melhorar o acesso a produtos médicos de qualidade está no centro dos nossos esforços para ajudar os países a conter a propagação do vírus e a proteger as suas populações, especialmente em regiões desfavorecidas”, acrescentou.

Ao incluí-lo na sua lista de utilização de emergência, a OMS permite que outras agências da ONU o distribuam e garante às autoridades de saúde dos países afetados a sua eficácia e, por conseguinte, ajuda a acelerar a sua disseminação.

“Em África, as capacidades de testagem são limitadas e persistem atrasos na confirmação de casos de Mpox, contribuindo para a propagação contínua do vírus”, explica a Organização Mundial de Saúde.

Em 2024, foram notificados mais de 30.000 casos suspeitos em África, sendo os números mais elevados na República Democrática do Congo, no Burundi e na Nigéria.

Na República Democrática do Congo, apenas 37% dos casos suspeitos foram testados este ano.

O Mpox, anteriormente conhecido como varíola dos macacos, é uma doença viral que se propaga dos animais para os seres humanos, mas também é transmitida entre seres humanos, causando febre, dores musculares e lesões cutâneas.

Em 13 de agosto, a União Africana (África CDC) declarou o Mpox uma “emergência de saúde pública de segurança continental” e, um dia depois, a OMS declarou o estado de alerta sanitário internacional.

O alerta sanitário da OMS refere-se à rápida propagação e à elevada mortalidade em África da nova variante (clade 1b), cujo primeiro caso foi identificado fora do continente, na Suécia, numa pessoa que viajou para a região africana onde o vírus circula intensamente.

Esta variante é diferente da clade 2, que causou um violento surto em África em 2022, bem como centenas de casos na Europa, América do Norte e países de outras regiões, e levou à declaração de emergência sanitária internacional da OMS entre 2022 e 2023.