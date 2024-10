Cinco jogos consecutivos sem ganhar em todas as competições e um dos piores arranques de sempre no Campeonato inglês. Assim vai a vida do Manchester United depois de mais uma semana para esquecer. Este domingo, na difícil deslocação ao Villa Park, a equipa de Ten Hag teve uma das melhores exibições da temporada, mas não foi além de um empate e há já quem aposte que a cabeça do neerlandês vai rolar mais cedo do que tarde.

Rumores à parte, certo é que o jogo coletivo da equipa de Manchester tem apresentado várias debilidades, nomeadamente no vértice mais recuado do meio-campo, onde Casemiro tido várias dificuldades e foi relegado para a condição de suplente. “Julguem-nos no final da época. Vamos melhorar. Vimos de duas épocas em que chegámos às finais. Esperem, vamos desenvolver e fazer progredir esta equipa”, lembrou Ten Hag na antevisão ao duelo da sétima jornada.

Do outro lado estava uma equipa que tem sido o oposto do Manchester United. Com ambições e um orçamento bem mais modesto, Unai Emery é a imagem de marca do Aston Villa e um dos seus pontos altos apareceu nos últimos dias, quando os villans venceram o Bayern (1-0). “Domingo é um grande jogo para nós porque vamos defrontar a melhor equipa do mundo. O Manchester United não está na Liga dos Campeões, está na Liga Europa, mas é uma equipa com jogadores e treinador de qualidade”, assumiu o técnico espanhol.

Sem os lesionados McGinn, Ramsey e Onana, Emery teve de fazer várias alterações na equipa e as escolhas recaíram em Cash, Philogene, Barkley e Bailey. Do outro lado, Ten Hag não pôde contar com Mount e apostou num meio-campo composto regressado Mainoo e Eriksen, nas costas de Bruno Fernandes.

No ataque atuaram Rashford, Garnacho e Hojlund, e Diogo Dalot também foi titular. O primeiro tempo acabou por ficar mais marcado pelas lesões nas duas equipas — de Konsa e Maguire — do que propriamente pelas oportunidades. Ainda assim, o jogo abriu com Emiliano Martínez a negar o golo a Rashford (5′) e teve ainda um remate perigoso de Rogers (8′).

Perante a inoperacionalidade dos ataques, os red devils operaram duas substituições ao intervalo, com Ten Hag a lançar… dois centrais: De Ligt e Lindelöf. A verdade é que as alterações acabaram por balançar mais a equipa no ataque e, novamente no início, Rashford voltou a testar Martínez (49′).

Na resposta, Tielemans obrigou Onana a uma grande intervenção (56′). À hora de jogo, Emery lançou o homem golo da equipa, Jhon Durán, e o neerlandês respondeu com Antony e Zirkzee. O jogo continuou de parada e resposta e, de livre direto à entrada da área, Bruno Fernandes acertou em cheio da trave da baliza do argentino (67′).

Com o nulo a manter-se, o Aston Villa ficou perto de faturar no tempo de compensação, mas Dalot impediu o golo de Philogene com um corte fulcral (90+3′). Assim, os red devils colecionaram o quinto jogo seguido sem vencer e continuam na metade inferior da tabela da Premier League (14.º lugar), com oito pontos. No polo oposto estão os villans (quinto), com 14.