A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na madrugada de segunda-feira, um cidadão estrangeiro de 34 anos suspeito de homicídio em França e que era procurado pelas autoridades daquele país. Era ainda alvo de um mandado de detenção europeu.

De acordo com um comunicado da PJ divulgado esta terça-feira, o suspeito, juntamente com um cúmplice, terão “assassinado um homem” com o recurso a uma arma branca. Depois, terão deixado o cadáver “num pântano numa localidade” na Córsega do Sul, que foi descoberto “por funcionários municipais”.

As autoridades francesas vieram depois apurar que a causa do crime terá sido uma “vingança”, na sequência de “agressões ocorridas” no passado. Foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa esta terça-feira para aplicação de medidas de coação e para perceber se será extraditado para França.

Segundo o Jornal de Notícias, o suspeito de 34 anos trata-se um magrebino que chegou a Portugal há cerca de dez meses. Vivia na zona de Loures e já tinha não só arranjado emprego na construção civil, como também iniciado um relacionamento amoroso com uma mulher, com quem vivia atualmente.

O mesmo jornal indica que a Polícia Judiciária conseguiu detetar o paradeiro do cidadão estrangeiro, quando este tentou regularizar a sua situação em Portugal. O homem de 34 anos dirigiu-se às instalações da Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), entregando os seus documentos, se bem que tenha dado uma morada falsa.

Após esta tentativa de regularização, a Polícia Judiciária localizou o homem e deteve-o na segunda-feira. O Jornal de Notícias escreve que foi detido numa obra em que estava a trabalhar.