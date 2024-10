Os apaixonados por auroras boreais tiveram momentos de excelência para a observação do fenómeno natural nas últimas duas noites. No Reino Unido, os fãs foram mesmo presenteados com o fenómeno raro conhecido como Steve, no seu nome completo Forte Melhoria da Velocidade de Emissão Térmica, um espetáculo de luzes imprevisível e de curta duração.

Embora não seja um fenómeno totalmente conhecido, sabe-se que se trata de um fluxo rápido de partículas extremamente quentes que derivam de iões subaurorais. Enquanto as auroras ditas regulares acontecem em formato oval, o Steve aparece como uma linha vertical e dura entre 20 minutos a uma hora até se dissipar.

Trata-se de uma descoberta científica relativamente nova e foi avistado na noite de domingo e segunda-feira em zonas da Escócia e no nordeste de Inglaterra, segundo relata a BBC. Houve também alguns avistamentos deste tipo de aurora boreal no extremo sul de Buckinghamshire e Norfolk. Os últimos avistamentos do fenómeno remontavam a novembro de 2023.

De acordo com um estudo publicado pela Science Advances, este fenómeno é diferente da tradicional aurora boreal por se tratar de uma coluna de luzes violeta, estreita e orientada verticalmente — que se alinha este-oeste –, à qual se junta depois uma cor esverdeada, estendendo-se por centenas ou até mesmo milhares de quilómetros.

O sistema de previsão de auroras boreais da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos da América (NOAA) dá conta da elevada atividade solar e do nível de probabilidade de conseguir assistir a uma aurora boreal nos próximos dias.

A atividade no Sol manteve-se elevada desde uma das maiores tempestades solares em sete anos, na semana passada. Os ventos solares enviaram partículas carregadas em direção à Terra com auroras esperadas nas últimas noites e uma vez que a atividade solar se mantém relativamente elevada, mais avistamentos da aurora boreal serão possíveis nas próximas noites.