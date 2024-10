O defesa central Tomás Araújo, do Benfica, foi chamado à seleção portuguesa, para o lugar do lesionado Gonçalo Inácio, do Sporting, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Após avaliação da Unidade de Saúde e Performance da FPF, Gonçalo Inácio foi dado como inapto e vai falhar os encontros com a Polónia e a Escócia, respetivamente, da terceira e quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações em futebol.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tomás Araújo estava concentrado com a seleção portuguesa de sub-21 e vai estrear-se na equipa principal, que se concentra esta terça-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, devendo participar já no primeiro treino às ordens do selecionador Roberto Martínez, a partir das 18h00.

A formação das ‘quinas’ joga com a Polónia no sábado, num embate marcado para Varsóvia, e, três dias depois, defronta a Escócia, em Glasgow, em encontros da terceira e quarta jornadas do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são às 19h45 (em Lisboa).

Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 nas receções à Croácia e Escócia, lidera isolado o agrupamento, com seis pontos, contra três de croatas e Polónia e nenhum dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.