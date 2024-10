A Federação Russa e os Estados que integram a Comunidade de Estados Independentes, que sucedeu à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, apelaram esta terça-feira a que se combata o ressurgimento do nazismo e militarismo e evite uma nova guerra mundial.

“Nós, os chefes de Estado da CEI, apelamos aos povos dos países da Comunidade e aos povos do mundo para impedir o ressurgimento do fascismo, do nazismo e do militarismo e parar as tentativas de iniciar uma nova guerra mundial”, escreveram na declaração.

O documento foi publicado pela Presidência russa no final da cimeira que juntou no Kremlin os líderes de oito dos nove membros do grupo, devido à ausência da europeísta Moldávia.

O líder russo, Vladimir Putin, presidiu à cerimónia, na qual os mandatários garantiram que é o seu “dever comum” defender a “causa justa” pela que lutaram os que derrotaram a Alemanha na Grande Guerra Patriótica (1941-45) e combater qualquer manifestação de “neonazismo” na atualidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A declaração sublinha que o extermínio da população civil da URSS às mãos dos alemães e dos seus colaboradores durante aquela guerra mundial “deve ser considerado um genocídio dos povos da União Soviética“.

Também se pronunciaram contra a falsificação da história e os desejos de justificar os culpados da Segunda Guerra Mundial, reabilitar os cúmplices dos verdugos nazis e os que cometeram crimes contra a humanidade e “minimizar” o papel dos soviéticos na derrota do nazismo.

Por tudo isto, instaram a castigar tanto os que enaltecem os criminosos nazis e os seus seguidores como os que ultrajam os monumentos aos soldados soviéticos que “libertaram” a Europa do jugo hitleriano.

A Federação Russa prepara-se para celebrar, em 2025, o 80.º aniversário da derrota da Alemanha nazi.