A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18h de terça-feira e as 7h desta quarta-feira 567 ocorrências relacionadas com o vento forte. Foram registadas ocorrências nos distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Guarda, Leiria, Porto, Setúbal, Vila Real e Viseu, confirmaram os comandos distritais de operações de socorro ao Observador. A maioria das ocorrências deve-se a quedas de árvores, assim como algumas inundações em algumas regiões.

Na Guarda, a Proteção Civil registou quedas de árvores em Trancoso e Loriga. Segundo o comando distrital de Viseu, foram registadas 18 quedas de árvores e algumas inundações no distrito, à semelhança de Coimbra, onde as ocorrências começaram no início da manhã. Em Setúbal, as autoridades confirmaram cinco quedas de árvores devido ao mau tempo. Em Vila Real, uma árvore bloqueia estrada na Avenida Aureliano Barrigas e condiciona trânsito, segundo a CNN. A cidade tem registado várias quedas de árvore.

Vila Real ???? pic.twitter.com/7vgJFrvrI0 — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) October 9, 2024

Em Vila Nova de Gaia, uma grua caiu sobre um prédio na Avenida da República, noticia a CMTV.

567 ocorrências e vários distritos sob aviso laranja

“Entre as 18h de ontem [terça-feira], quando começou o quadro meteorológico mais adverso, e as 7h de hoje [quarta-feira] temos o registo de 567 ocorrências, sobretudo relacionadas com o vento, sendo 404 quedas de árvores, 14 inundações, 20 limpezas de via, 116 quedas de estruturas e 13 movimentos de massa”, disse à Lusa José Costa, oficial de operações na ANEPC. De acordo com José Costa, nestas ocorrências foram empenhados 1.805 operacionais e 627 meios terrestres.

“As áreas mais afetadas foram a Área Metropolitana do Porto, Alto Minho e Sub-Região do Cávado”, adiantou. Segundo José Costa, foram registadas 262 ocorrências na Área Metropolitana do Porto, no Alto Minho 52, Cávado 81, no Tâmega e Sousa 35 e Ave 27.

“Mantêm-se o fenómeno de vento. O IPMA tem ainda emitido um conjunto de avisos sobretudo para precipitação, vento forte e ondulação marítima. Estes avisos, principalmente vento e precipitação, mantêm-se em vigor pelo menos até às 12h de hoje, sendo que nos distritos mais a norte o aviso é laranja para o vento”, disse.

O estado do tempo em Portugal está a ser afetado pela tempestade Kirk. Os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Coimbra. O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Braga ???????? pic.twitter.com/A4HB2qJlx1 — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) October 9, 2024

O IPMA informou em comunicado que a tempestade Kirk deverá deslocar-se para nordeste e deverá passar a noroeste da Península Ibérica, após passar a norte do arquipélago dos Açores, estando no ponto mais próximo do continente” às 07h desta quarta-feira.

Várias linhas ferroviárias condicionadas e avenida AEP cortada

Várias linhas ferroviárias, especialmente nas regiões do Norte e Centro do continente, estão esta quarta-feira de manhã com atrasos na circulação de comboios devido ao mau tempo, segundo a CP — Comboios de Portugal, num comunicado divulgado no seu site. Fonte da empresa especificou à Lusa, cerca das 8h15, que se verificavam perturbações nas linhas do Douro, Vouga, Minho e no ramal de Braga. A maior parte destas situações está relacionada com a queda de árvores e queda de detritos para a linha, adiantou esta fonte.

No Grande Porto, o mau tempo já levou ao corte da avenida AEP. Junto aos acessos ao Norte Shopping, a queda de uma árvore, provocada pelo temporal, exigiu que a avenida que liga os concelhos de Matosinhos e Porto, fosse interdita ao trânsito.

São sobretudo árvores que caem e outras estruturas que se soltam devido às fortes rajadas de vento, que estão a provocar danos materiais, nomeadamente em viaturas estacionadas e em postos de eletricidade. Fonte da Proteção Civil de Gaia disse que nalgumas zonas do concelho, nomeadamente da Avenida dos Descobrimentos, em Gaia, por exemplo, uma árvore caiu em cima de um posto de abastecimento de eletricidade, estando aguardar-se a chegada do piquete da EDP.

Em Matosinhos, Vila do Conde, Maia e Porto, a situação é idêntica, muitas árvores caídas, estando a prever-se “o caos” na circulação do trânsito durante o dia, devido sobretudo às árvores e ramos que caem para a via pública.

Escolas fechadas por precaução em Montalegre. Camião tombou na A24

O Agrupamento de Escola Doutor Bento da Cruz, em Montalegre, decidiu fechar as escolas por precaução devido às condições meteorológicas adversas de vento forte e chuva.

Temporal muito intenso em Montalegre ???????? pic.twitter.com/KIPGJDiQWQ — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) October 9, 2024

Em comunicado dirigido à comunidade educativa, o agrupamento deu contou que, por causa das previsões de vento e chuva fortes, decidiu que hoje não haverá atividades letivas nas escolas deste agrupamento.

Também a Proteção Civil de Montalegre, no norte do distrito de Vila Real, emitiu um comunicado em que informa que “não estão reunidas as condições de segurança para assegurar a realização do transporte escolar”.

No distrito de Vila Real, alegadamente por causa do vento forte, um camião tombou no tabuleiro da Autoestrada 24 (A24), ao quilómetro 48, no sentido Vila Real – Chaves, perto de Vila Pouca de Aguiar, estando a causar constrangimentos na situação rodoviária.

As autoridades já estão junto ao camião tombado pelo vento no viaduto da A24 em Vila Pouca de Aguiar ???? pic.twitter.com/Iqy77oPlxy — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) October 9, 2024

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para esta ocorrência foram mobilizados 16 operacionais e cinco viaturas.