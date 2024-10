A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira o suspeito do triplo homicídio numa barbearia na Penha de França, em Lisboa. Autoridades detiveram suspeito “na margem sul” do Tejo e contaram com “apoio de familiares para localizar o agressor de 33 anos”, informa a PJ em comunicado. Segundo apurou o Observador, o suspeito foi detido num bairro no Pinhal Novo, distrito de Setúbal.

Depois do crime, o suspeito agora detido fugiu com a ajuda do pai e, logo nessa altura, a Polícia Judiciária percebeu que o destino tinha sido um bairro no Pinhal Novo, que esteve até esta quarta-feira “completamente cercado” pelos inspetores, explicou fonte da PJ. Sabendo do paradeiro do suspeito, e uma vez que a fuga foi auxiliada pelo pai, a PJ terá entrado em contacto com esse familiar para facilitar a detenção, tendo este colaborado com as autoridades. Além dos contactos com o pai, a PJ terá falado também com outros familiares antes da detenção para que o suspeito se entregasse.

Apesar de o pai ter auxiliado a fuga do homem suspeito de matar três pessoas no Bairro do Vale, na semana passada, este não foi detido pela Polícia Judiciária, uma vez que existe uma ligação familiar — pai e filho — entre os dois. Poderá, no entanto, ao longo do decorrer do processo, ser constituído arguido.

O suspeito será presente ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa esta quinta-feira para primeiro interrogatório, ficando a conhecer as respetivas medidas de coação.

O triplo homicídio ocorreu a 2 de outubro no Bairro do Vale, na freguesia da Penha de França. “Desde o primeiro momento em que os factos foram comunicados a esta Polícia, desencadeou-se um trabalho incessante de investigação e de recolha de informação, que conduziu à localização do suspeito”, lê-se no comunicado enviado às redações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na passada quarta-feira, um homem pegou numa arma e disparou três tiros na barbearia “Granda Pente”. Matou três pessoas: Carlos Pina, dono da barbearia, e Bruno Neto e Fernanda Júlia, um casal de clientes. Pina, o barbeiro, morreu dentro da barbearia, o casal à entrada. O suspeito fugiu com a ajuda de dois cúmplices e estava desde então a ser procurado pela Polícia de Judiciária.