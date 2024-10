Um dia depois do crime, tensão aumenta no bairro da Penha de França. Vizinhos deixam ameaças de retaliação

A maior parte das velas acesas na noite passada à porta da barbearia “Granda Pente” já estão apagadas. Esta quinta-feira, um dia depois de três moradores serem mortos a tiro no bairro da Penha de França, em Lisboa, estão ali as flores e as cartas que os vizinhos escreveram em memória de Carlos Pina, Bruno Neto e Fernanda Júlia. Pela rua Henrique Barrilaro Ruas, o clima é de tensão. Os moradores que estão no café, a poucos passos da barbearia, trocam olhares entre si, alguns em silêncio. Quem ali vive conta que estará a ser preparada mais uma retaliação para a noite desta quinta-feira. E o alvo é o mesmo: Fernando Silva, o principal suspeito do crime, também ele morador do bairro. Ao Observador, fonte da PSP, garante que haverá reforço policial durante toda a noite.

O triplo homicídio aconteceu por volta da hora de almoço — a PSP recebeu o primeiro alerta às 13h25. Horas mais tarde, já durante a noite, dois carros foram incendiados e acabaram totalmente consumidos pelas chamas. Ao Observador, fonte da PSP admite que a destruição dos carros possa estar relacionada com as mortes de Carlos Pina, dono da barbearia que está agora fechada, de Bruno Neto, taxista, e de Fernanda Júlia, que era também taxista.

A hipótese de que os dois acontecimentos estejam relacionados ganha força porque os dois carros que arderam pertencem ao principal suspeito e à sua família. Neste momento, as autoridades suspeitam de que, além do homem que terá cometido os três homicídios, estão também em fuga outros dois homens da mesma família — um deles, o pai do principal suspeito.

Depois de carros incendiados, fala-se em incendiar caravana e prédio

Na rua, não passava muita gente durante a tarde desta quinta-feira. E quem passava, parava alguns segundos no local onde foram mortos os três moradores, dois em frente à barbearia e um (o próprio dono do espaço) no interior. Mais abaixo, ainda na mesma rua, dois agentes da PSP mantinham-se à porta do prédio onde viviam os suspeitos — que já foram identificados pela Polícia Judiciária, mas ainda não foram localizados — e a restante família. De acordo com as informações recolhidas pelo Observador, Fernando Silva chegou a viver no prédio da barbearia, mas estaria agora no primeiro andar do prédio guardado pelos elementos da PSP. O resto da família viveria no terceiro andar.

