O Gemini Live, assistente pessoal de inteligência artificial (IA) da Google, passa a poder conversar em português de Portugal a partir desta quinta-feira, anunciou a tecnológica, que espera chegar a “100% dos utilizadores” nos próximos dias.

“O Gemini Live está a expandir as suas capacidades” e, a partir de agora, é possível “conversar com o Gemini e fazer com que ele execute ações para si em português de Portugal”, adianta a tecnológica, em comunicado.

Ou seja, o Gemini foi desenhado para ser um assistente pessoal de IA e “para o tornar ainda mais acessível e útil, estamos a expandir o Gemini Live para o português de Portugal, permitindo-lhe ter conversas naturais”.

Além disso, este poderá também “ligar-se a mais aplicações Google em português de Portugal, facilitando o acesso a informações e a concluir tarefas nos seus serviços Google preferidos”, acrescenta.

Depois do lançamento do Gemini Live em inglês para os subscritores do Gemini Advanced no sistema operativo móvel Android, no Made by Google deste ano, a tecnológica expande agora o serviço nos telemóveis Android para português de Portugal.

O Gemini Live suporta conversas até dois idiomas no mesmo dispositivo e a empresa tem “planos para expandir para mais idiomas no futuro”.

Assim, para quem deseje experimentar, basta abrir a aplicação Google no telemóvel ou ‘tablet’ Android e, na parte superior, clique na fotografia de perfil ou nas suas iniciais, depois escolha definições, assistente Google e idiomas, onde poderá selecionar português de Portugal.

“Com 10 vozes distintas à escolha pode personalizar a sua experiência e encontrar o tom e o estilo” para conversar com esta ferramenta de IA, desde sugestões a planear um aniversário, entre outros.

Nos próximos dias, “vamos também expandir as Extensões no Gemini, como o Calendário, Tarefas, Keep e Utilitários em português de Portugal, permitindo aos utilizadores ligarem-se a diferentes aplicações de forma ainda mais fácil para realizarem as suas tarefas”, adianta a empresa.