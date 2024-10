Em atualização

O Governo fez uma proposta de um novo acordo salarial na função pública que revê em alta o acordado na anterior legislatura: para 2025, prevê uma atualização geral dos salários de 55,26 euros (para ordenados até cerca de 1.754 euros) ou um mínimo de 2,1% para os restantes (em vez de cerca de 52 euros ou 2% no caso dos salários mais elevados). A negociação ainda não foi dada como terminada. A ideia do Governo é poder assinar o acordo antes da votação na generalidade do Orçamento do Estado, que acontece a 31 de outubro.

O acordo plurianual proposto vai até 2028 e prevê atualizações anuais nesse horizonte, incluindo da base remuneratória. Neste aspeto, a ideia é chegar ao final da legislatura com um salário mínimo no Estado de 1.025 euros, cinco euros acima daquilo que o Governo prevê para o salário mínimo nacional. A proposta prevê que a base remuneratória seja de 875 euros em 2025, passando para 925 euros em 2026, 975 euros em 2027 e 1.025 euros em 2028. Isto quer dizer que a intenção é manter sempre uma diferenciação de cinco euros face ao salário mínimo nacional.

Já quanto às atualizações gerais, a proposta é, para 2025 e 2026, de aumentos mensais de 55,26 euros (para salários até cerca de 1.754 euros) e um mínimo de 2,1% (para os restantes); e em 2027 e 2028, de 57,89 euros ou um mínimo de 2,2%. Isto significa, nos próximos quatro anos da legislatura, um aumento anual mínimo de 226,31 euros (cerca de 18 euros acima dos 208 previstos no acordo anterior).

O acordo assinado na anterior legislatura entre o governo de António Costa e a UGT previa aumentos de cerca de 52 euros ou um mínimo de 2%. A ideia é, então, ficar ligeiramente em cima. Mas pelo menos para 2025, o mínimo de 2,1% proposto não é suficiente para compensar a inflação prevista para esse ano, de 2,3%.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A proposta garante que as valorizações não afetam as progressões e promoções a que cada trabalhador tem direito.

À saída da reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, José Abraão, líder da FESAP, disse que a estrutura sindical vai ainda analisar a proposta, mas já assegura que apresentará uma contraproposta.

José Abraão salienta que a nova proposta ainda é “manifestamente insuficiente” e aguarda a próxima reunião. Também critica que não haja mexidas no subsídio de refeição, que está atualmente nos seis euros por dia, nas ajudas de custo ou na recuperação de pontos de avaliação para quem passou por um dos períodos de congelamento (em vez de dois).

“Temos mais ambição, queremos ir mais além. Há muitos problemas que queremos resolver”, afirmou.

Governo quer assinar novo acordo antes da votação na generalidade do OE

O Governo, segundo diz o sindicalista José Abraão, da FESAP, expressou intenção de assinar o novo acordo da função pública antes da votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2025.

“A senhora secretária de Estado disse-nos que teria alguma possibilidade, de querer fazer isto antes da votação na generalidade. É o calendário provável do Governo, do Ministério das Finanças. O nosso há-de ser aquele que resulte das nossas possibilidades e até onde formos quer em matéria de cumprir as negociações nas reuniões já previstas, quer em sede de negociação suplementar, onde há sempre a possibilidade de eventualmente fazer alguns acertos caso haja essa possibilidade”, afirmou.

A próxima reunião com os sindicatos da função pública é no dia 29 de outubro. O Orçamento é votado na generalidade no dia 31 de outubro.

José Abraão pediu para clarificar o sentido do pedido de autorização legislativa inscrito na proposta do OE que permitirá ao Governo legislar sobre matérias como as baixas por doença, greve e férias da função pública. O sindicalista volta a dizer que lhe foi transmitido que será para “agilizar os procedimentos”. Também questionou se a alteração irá no sentido de devolver os três dias de férias retirados no período da intervenção da troika, mas não obteve resposta a esse ponto. “Vamos ver, as negociações não acabaram”, diz o sindicalista ligado à UGT.