A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta quarta-feira que a Albânia vai receber mais 920 milhões de euros em investimentos da União Europeia (UE) no âmbito do processo de integração no bloco comunitário.

Em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, a presidente do executivo comunitário anunciou que os progressos feitos no processo de adesão à UE irão valer mais 920 milhões de euros ao país de investimento europeu.

Estes investimentos, explicou Ursula von der Leyen, terão como foco a transição climática.

“Não vai ser um desafio para vocês, já que estão na linha da frente desta transição, são vanguardistas”, completou Ursula von der Leyen.

O primeiro pagamento vai ser feito nos próximos dois meses.

A Albânia começou no dia 15 de outubro a etapa seguinte do processo de adesão à UE, depois de cumprir as primeiras reformas estruturais para poder avançar.

O processo começou em paralelo com a Macedónia do Norte, mas Skopje não fez progressos suficientes, pelo que Tirana decidiu avançar sozinha.

Ursula von der Leyen considerou que neste processo “baseado no mérito, os resultados da Albânia são excelentes”.

A Albânia apresentou a candidatura em 2009 e em outubro de 2012 a Comissão Europeia, durante a presidência de Durão Barroso, recomendou a atribuição do estatuto de país candidato a esta nação dos Balcãs Ocidentais, que só aconteceu em junho de 2014.

Oito anos depois, em junho de 2022, a Comissão Europeia disse que ia começar o processo de avaliação dos progressos feitos.

Um ano mais tarde, o executivo de Ursula von der Leyen fez uma avaliação positiva de reformas como o combate à corrupção, preservação do Estado de direito e investimentos estruturais, nomeadamente na transição digital e ecológica.