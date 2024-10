A startup portuguesa Sensei, que tem uma tecnologia que permite às lojas transformarem-se em espaços autónomos, eliminando caixas nos supermercados, fechou uma ronda de investimento Série A de 15 milhões de euros. A empresa revela, ainda que sem poder apresentar mais pormenores, como a localização, que o financiamento vai permitir a “implementação de iniciativas estratégicas, nomeadamente a abertura da maior loja autónoma do mundo, prevista para o próximo semestre”.

Em comunicado, divulgado esta quarta-feira, a Sensei adianta que pretende consolidar a presença em Portugal, Espanha, Itália e Brasil e “acelerar a expansão europeia”, prevendo a “criação de 1.000 novos pontos de venda autónomos e a entrada em novas geografias no centro e norte da Europa até 2026”. Em resposta ao Observador, Vasco Portugal, CEO e cofundador, avança que a empresa quer “crescer em novas geografias” europeias, nomeadamente na Bélgica, nos Países Baixos, no Luxemburgo, na Alemanha, na Áustria, na Suíça e no Reino Unido.

Com o investimento, a empresa quer também reforçar a equipa, atualmente composta por mais de 70 trabalhadores, em cerca de 30% ao longo do próximo semestre para “garantir um crescimento estável e assegurar o acompanhamento operacional dos clientes”. Vasco Portugal afirma que nos próximos meses serão abertas “cerca de 25 vagas, sobretudo nas áreas de engenharia e growth“. Recentemente, a equipa de gestão foi reforçada com “as contratações do alemão Laurents Fricke, novo CFO [diretor financeiro], uma clara aposta no mercado da Europa Central; e de Nicola Louise, country manager para Itália, como estratégia de crescimento para o mercado italiano”.

Somos obcecados por criar a melhor experiência de loja para cada retalhista com quem trabalhamos. Desenvolvemos uma tecnologia quase invisível que integramos em loja, mas com um impacto gigante no tempo e experiência de cada cliente e na eficiência da loja e do negócio”, salienta o CEO.

A ronda foi liderada pela BlueCrow Capital e contou com a participação da Lince Capital, da Explorer Investments e do fundo de investimento latino-americano Kamay Ventures, que pretence à Coca-Cola Company e ao grupo Arcor. O fundo americano Techstar Ventures e a multinacional alemã Metro AG reforçaram o investimento que fazem desde 2017. Diogo Mónica, presidente do unicórnio Anchorage Digital, e João Graça, fundador e chief technology officer da Unbabel, juntaram-se na qualidade de business angels.

Fundada em 2017 por Vasco Portugal, Joana Rafael, Nuno Moutinho e Paulo Carreira, a Sensei já angariou um total de 21 milhões de euros. Antes da ronda anunciada esta quarta-feira, a startup portuguesa tinha fechado outra, em abril de 2021, de 5,4 milhões de euros.