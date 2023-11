Depois de há pouco mais de um ano ter anunciado a chegada ao Brasil, a Sensei anunciou a entrada no mercado italiano com a sua tecnologia para supermercados autónomos, com a eliminação de caixas. A primeira loja autónoma da startup portuguesa em Itália foi esta quinta-feira inaugurada em Verona.

Em comunicado, a tecnológica, que se aliou à Dao — “cooperativa [italiana] que atua no setor de retalho há mais de 60 anos” — para entrar no mercado italiano, afirma que se tornou “pioneira na aplicação de inteligência artificial numa loja de bairro situada no centro histórico de Verona”.

Nesta nova loja, como acontece noutras com a tecnologia da Sensei, os clientes vão conseguir entrar “sem qualquer barreira”, pegar nos produtos que desejam e sair sem terem de se dirigir a uma caixa. Através das tecnologias de “visão computacional, sensores e algoritmos de inteligência artificial, a loja tem a capacidade de identificar todos os produtos retirados das prateleiras”, criando um carrinho virtual de compras para cada utilizador.

No final, os consumidores fazem a saída de loja através do toque de um cartão [de multibanco] ou mostrando o QR Code presente na aplicação onde registaram um método de pagamento associado às suas compras”, detalha a empresa, que acrescenta que “apesar da experiência estar assente em tecnologia, há uma equipa sempre presente” para ajudar os clientes.

Além da eliminação das caixas, a primeira loja em Itália estreia, segundo a Sensei, “alguns desenvolvimentos” como, por exemplo, a possibilidade de os clientes reverem o seu carrinho de compras, atualizado em tempo real, antes de deixarem a loja. Vasco Portugal, CEO e cofundador da startup criada em 2017, diz que a empresa está “entusiasmada em ver e apoiar uma visão tão ousada a desenvolver-se e a crescer no futuro”.

“É um privilégio fazer parceria com a Dao para abrir o primeiro supermercado autónomo do país (…) estamos, em conjunto, a escrever uma nova página na história do retalho italiano e a delinear uma nova era de compras inteligentes e integradas”, nota Vasco Portugal, que é citado no comunicado que foi divulgado esta quinta-feira.

O anúncio da entrada a Itália surge depois de em novembro do ano passado a Sensei ter informado que estava a chegar à América Latina, com a cadeia de supermercados brasileira Muffato a ter adotado a sua plataforma de inteligência artificial para dizer adeus a filas ou processos de digitalização de códigos de barras.