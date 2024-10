(Em atualização)

Marco Paulo, o cantor de temas como “Eu Tenho Dois Amores” e “Taras e Manias”, morreu aos 79 anos, avança a SIC Notícias. O artista revelou no verão de 2022 ter sido diagnosticado com cancro no pulmão. O seu estado de saúde terá piorado consideravelmente desde então.

Nascido João Simão da Silva, a 21 de janeiro de 1945, Marco Paulo estreou-se nos palcos quando tinha cerca de dez anos, nas festas de Alenquer, onde cantou “La Campanera”, do cantor espanhol Joselito. Em entrevista ao Observador em 2019, o artista recordou o momento em que decidiu decorar a canção, após assistir ao filme “O Pequeno Rouxinol”, no cinema de Alenquer.

“Tinha gostado tanto da experiência de ver o Joselito a cantar [no filme ‘O Pequeno Rouxinol’, de Antonio del Amo, de 1957], fiquei tão encantado, os meus olhos brilharam tanto naquele momento, eu no cinema a ouvir aquela voz de criança, maravilhosa, aquela voz brilhante. E disse assim: ‘Tenho de aprender esta música'”, contou ao Observador.

Para decorar a canção, Marco Paulo sentava-se à porta da sala de cinema, “ouvia a voz dele e decorava as palavras”. “Foi assim que mais tarde entrei num palco, em Alenquer, e cantei a ‘La Campanera’ em espanhol. Não vou dizer que era uma imitação do Joselito, mas aproximava-se muito”, disse.

Durante a infância e juventude, Marco Paulo cantou em várias coletividades e teve aulas de canto com a soprano Corina Freire. Em 1966, lançou o seu primeiro disco, um EP, e, no ano seguinte, participou no Festival da Canção, com “Sou Tão Feliz”, de António Sousa Freitas e Nóbrega e Sousa, lançando-se depois como cantor profissional. Em 1970, representou Portugal nas Olimpíadas da Canção de Atenas, com “O Homem e o Mar”.

Marco Paulo recebeu o primeiro de vários discos de ouro da sua carreira em 1978, com com o single “Ninguém, Ninguém / Canção Proibida”. O seu maior sucesso, “Eu Tenho Dois Amores”, foi lançado em 1980. O single vendeu 195 mil exemplares. Marco Paulo recebeu por ele três discos de ouro e um de prata.

Um dos mais populares cantores portugueses, com vendas superiores a cinco milhões de cópias, Marco Paulo recebeu 140 discos de platina, ouro e prata e ainda um de diamante. Atuou junto das comunidades portuguesas de países como França, Alemanha, Estados Unidos da América e Canadá. Manteve paralelamente uma carreira como apresentador televisivo, iniciada em 1993 com o programa “Dois Amores”. Apresentava atualmente com Ana Marques o programa “Alô Marco Paulo” da SIC.

O artista enfrentou vários problemas graves de saúde. Em 1996, foi diagnosticado com cancro do cólon. Foi operado em junho desse ano e submetido a sessões de quimioterapia. Regressou aos palcos um ano depois, recuperado, mas sem a sua imagem de marca: os caracóis. Em 2020, confirmou que tinha sido novamente diagnosticado com cancro, dessa vez da mama, o que o levou a ser submetido a uma nova intervenção cirúrgica, e em 2022, que tinha um problema no pulmão direito.

Em entrevista à TV Guia em junho do de 2022, Marco Paulo explicou tratar-se de “uma coisa muito localizada”, que seria alvo de um tratamento também “localizado”. “A minha médica dá-me esperança. (…) Dão-me esperança de que vai ser ultrapassado”, disse, sem especificar o problema em causa. A situação terá piorado este mês de março. Em declarações ao Correio da Manhã, no dia 10, Marco Paulo confessou que os médicos estavam preocupados e que se sentia muito cansado e sem forças.

Impossibilitado de participar nas gravações de “Alô Marco Paulo”, a SIC transmitiu a 18 de março de 2023 uma emissão especial do programa dedicada ao cantor. “Obrigada por se ter juntado a nós neste abraço a Marco Paulo. Foi uma emissão muito especial do Alô Marco Paulo. Força, Marco Paulo!”, refere uma publicação feita no Instagram oficial da SIC nesse dia.