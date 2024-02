Marco Paulo, de 79 anos, volta a enfrentar um cancro, desta vez no fígado. “Vivo um dia de cada vez”, disse no programa de Júlia Pinheiro, esta segunda-feira, na SIC.

O cantor explicou que a descoberta de um tumor no fígado foi feita quando estava a “receber a notícia” sobre o estado do cancro do pulmão. Marco Paulo frisou que “não está curado”, mas a que doença “está controlada”. O artista de “Eu Tenho Dois Amores” foi diagnosticado com cancro do pulmão em 2022.

“Agora estou a fazer o tratamento para o fígado, para curar esse tumor, e vou fazendo quimioterapia”, disse no programa de televisão. Os tratamentos começaram há três semanas, referiu.

O artista disse estar a fazer uma quimioterapia “menos agressiva”, pelo menos em comparação com a que fazia para o cancro de pulmão. Falou em efeitos do tratamento que são mais geríveis e que lhe garantem alguma “qualidade de vida”.

Marco Paulo já tem um historial de doença oncológica. Foi diagnosticado pela primeira vez em 1996, quando enfrentou um “cancro no abdómen”, como explicou ao Correio da Manhã, em setembro de 2021. Em 2020, foi diagnosticado com um cancro de mama e, mais tarde, com um cancro no pulmão.