Sporting, Benfica, FC Porto, Sp. Braga. A final four da Taça da Liga está decidida, com os leões a cruzarem com os leões e os encarnados a defrontarem os minhotos. É a terceira vez que a ronda decisiva da competição conta com os “três grandes”, depois de 2018/19 e 2020/21, e é a quarta ocasião em que Sporting e FC Porto têm um cruzamento nas meias-finais da prova.

O FC Porto chegou à quinta vitória consecutiva contra o Moreirense, entre Liga Europa, Primeira Liga e Taça da Liga, e está claramente a atravessar o melhor período da temporada. Vítor Bruno voltou a Aveiro, o estádio onde conquistou o primeiro troféu enquanto treinador principal na Supertaça Cândido de Oliveira perante o Sporting, e conseguiu superar a equipa de Moreira de Cónegos para se manter em competição em mais uma prova.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois do apito final, o treinador do FC Porto, começou por agradecer aos adeptos que fizeram a viagem até Aveiro. “Permita-me um agradecimento especial a quem veio, que nunca é fácil, a logística de uma vinda durante a semana a um estádio afastado no Dragão… Em relação ao jogo, muito contente por quem entrou, por quem entrou de início no onze, muitas vezes as rotinas do treino não são as mesmas no jogo e foram muito competentes, atitude comportamental fortíssima. Sabem que ao lado há gente que pode competir com eles. Vitória justa, fizemos o 1-0, podíamos ter feito o 2-0 e na segunda parte tivemos quatro ou cinco oportunidades. Condições que não são as melhores, algum desalento pelo estádio despido, relvado difícil. Muito satisfeito com comportamento brilhante”, começou por dizer.

????4.ª meia-final entre leões e dragões na ????Taça da Liga. A única vitória do ????FC Porto frente ao ????Sporting na Taça da Liga aconteceu na final de 2023 pic.twitter.com/Eq30K9f1rc — Playmaker (@playmaker_PT) October 31, 2024

“No fundo, tentámos lançar variantes dentro de ideia geral que nos guia. O [Francisco] Moura, sim, o João Mário com espaços por dentro, Nico e [André] Franco com espaços por fora. São dinâmicas. Tentámos que sejam retratos fieis do treino, tentar potenciar ao máximo e depois a missão é facilitada. Foi o que fizemos e fizemos muito bem”, acrescentou.

Já Stephen Eustáquio, que foi titular e marcou o segundo golo dos dragões, lembrou que também tinha marcado na final em que o FC Porto conquistou a Taça da Liga pela primeira vez. “É uma competição especial para mim, obviamente tive o prazer de marcar na final four do ano em que a conquistámos. Estou muito feliz por ter marcado novamente, queremos muito ganhar a Taça da Liga. Fizemos algumas alterações, quando se altera as dinâmicas custam a entrar no jogo, alguns não falam bem português e fica mais difícil. A equipa foi sempre comprometida, sinto que demorámos a entrar no jogo, mas a segunda parte foi excelente e a vitória foi forte”, disse o internacional canadiano, antes de comentar a meia-final contra o Sporting.

“É um adversário difícil, já ganhámos de maneira épica na Supertaça e para o Campeonato eles têm vantagem. São sempre jogos que gostamos de jogar. Sporting sem Amorim? Temos de tomar atenção ao que nós fazemos e temos equipa suficiente para lhes ganhar”, garantiu, depois de os dragões carimbarem a presença em seis das nove final four da Taça da Liga.