Era um estado considerado, até agora, solidamente republicano, e no qual Donald Trump não teria, à partida, dificuldade em vencer Kamala Harris. Mas uma nova sondagem, divulgado pelo maior jornal do Iowa, aponta para uma vantagem de três pontos da candidata democrata em relação ao ex-Presidente. Na sondagem da Selzer & Co para o Des Moines Register, a atual vice-presidente recolhe 47% das intenções de voto, contra 44% de Trump.

A sondagem foi conduzida entre os dias 28 e 31 de Outubro, com cerca de 800 eleitores, que já votaram ou garantem que o irão fazer. Apesar da vantagem de Kama Harris, diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro, que é de 3,4 pontos percentuais.

Uma sondagem semelhante, feita pela mesma empresa, apontava, em setembro, para uma vantagem de quatro pontos de Donald Trump, o que mostra uma recuperação de Kamala Harris neste estado, que elege, ainda assim, apenas seis grandes eleitores para o Colégio Eleitoral. Trump venceu no Iowa, em 2020, por oito pontos frente a Biden e, em 2016, por dez pontos frente a Hillary Clinton.

O resultado da sondagem divulgada este domingo é ainda mais surpreendente se tivermos em conta que, em junho, o mesmo Des Moines Register noticiava que Donald Trump tinha 18 pontos de vantagem sobre o presidente Joe Biden.

Mulheres e independentes impulsionam Kamala no Iowa

A recuperação de Kamala Harris no Iowa está a ser impulsionada pelas mulheres, em especial as mais velhas e as independentes (não registadas no Partido Democrata nem no Partido Republicano). Entre este último grupo, a candidata democrata tem uma vantagem de 28 pontos, que se tem vindo a alargar. Já entre homens independentes, Kamala também está a ganhar terreno. No total, 46% dos independentes apoia a candidata democrata, contra 39% que preferem Trump, uma mudança em relação à sondagem de setembro. Este é um eleitorado decisivo, que em 2020 se inclinou para Trump, e lhe deu a vitória no estado.

Já entre as mulheres mais velhas, a vice-presidente norte-americano tem uma vantagem de 35 pontos. No entanto, e tal como acontece noutros estados, os eleitores de Trump estão mais entusiasmados com a escolha que vão fazer (76% dizem estar muito entusiasmados, contra 71% dos eleitores de Harris).