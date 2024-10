O republicano Donald Trump continua a ganhar terreno nas sondagens e vai entrar na reta final da corrida à Casa Branca empatado com a democrata Kamala Harris, segundo duas sondagens publicadas esta sexta-feira. O New York Times coloca os dois candidatos com 48% das intenções de voto, enquanto a CNN mostra ambos com 47%.

Ambas as sondagens são finais, ou seja, as últimas que os órgãos vão publicar até ao dia das eleições, a 5 de novembro. Mas milhões de norte-americanos já foram às urnas — ou, antes, aos correios — através do voto antecipado. E os próximos dez dias não se revelam animadores para a campanha democrata, que passou o verão a liderar as sondagens, com uma margem confortável.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os inquéritos da Siena College para o Times, feitos entre 20 e 23 de outubro a 2516 eleitores mostram um empate, com 48% das respostas. Na última sondagem do jornal, no início deste mês, Harris liderava com 49% das intenções de voto, sobre as 46% de Donald Trump. Esta mudança está dentro da margem de erro, verificando-se realmente um aproximação das respostas das sondagens que revela uma corrida que se tornou muito mais renhida durante as últimas semanas, explica o jornal.

A proximidade entre a democrata e o republicano repete-se em todos os sete Estados decisivos. Na questão sobre se olham para os candidatos de forma favorável, as respostas dos eleitores foram as mesmas: 48% favorece Harris, 48% vê Trump com bons olhos. A vice-Presidente teve uma ligeira subida nas respostas positivas relativas às suas políticas, mas os inquiridos continuam a preferir Trump no que toca à imigração e à economia. Já Harris, lidera com a sua visão para o aborto e para a democracia. Estes quatro tópicos são identificados, de forma quase unânime, como os temas chave destas eleições.

A sondagem da CNN permite retirar conclusões semelhantes. O inquérito da SSRS foi conduzido também entre 20 e 23 de outubro, a um grupo menor, de 1704 eleitores. 47% respondeu que pretende votar em Harris e 47% apontou uma preferência por Trump. A CNN chegou a ter Kamala Harris à frente, com 48% das intenções de voto, em setembro. Tal como no caso do Times, as mudanças estão dentro da margem de erro. Mas o canal destaca: esta é a primeira vez que o ex-Presidente se mantém dentro da margem durante toda a campanha eleitoral, o que não aconteceu em 2016 e 2020.

Uma vez mais, as visões favoráveis dos eleitores sobre os candidatos estão empatadas: 41% vê Harris de forma favorável, o mesmo número que para Trump. Esta sondagem foca-se ainda nos atributos de cada candidato. Os eleitores apontam o registo enquanto Presidente do republicano como principal motivo para votar nele e o seu temperamento como a maior razão para não o fazer. Já na democrata, os eleitores preferem a sua capacidade física e mental e criticam o seu registo enquanto vice-Presidente.

Num última nota, a sondagem da CNN coloca Joe Biden como o Presidente cessante com a taxa de aprovação mais baixa desde 2008: apenas 36% dos eleitores olha de forma positiva para o democrata e 64% desaprova a sua presidência. Em 2008, a baixa taxa de aprovação do Presidente republicano George W. Bush traduziu-se numa passagem da presidência para as mãos de um democrata, Barack Obama.