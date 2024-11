Em atualização

Com mais de 98% dos votos contabilizados, a Presidente moldava Maia Sandu deverá ser reeleita para um mandato de mais quatro anos. Na segunda volta das eleições presidenciais na Moldávia este domingo, a atual Chefe de Estado, pró-Ocidente e a favor da entrada do país na União Europeia (UE), angaria até ao momento quase 55% dos votos, contra 45% do candidato pró-russo, Alexandr Stoianoglo.

No discurso em que declara vitória, Maia Sandu diz que a Moldávia saiu “vitoriosa”. “Queridos moldavos, vocês ofereceram uma lição de democracia digna de ser escrita nos livros de História. Na nossa escolha por um futuro digno, ninguém perdeu. A liberdade, a verdade e a justiça venceram”.

#Moldova has shown its will and strength through each of our votes. United, we’ve beaten those who sought to subdue us. @sandumaiamd #MoldovaIsEurope ???????????????? pic.twitter.com/l6uDhVaHEd

Durante a contagem, o candidato da oposição esteve à frente até serem contabilizados 90% dos votos. Só na reta final da contagem é que Maia Sandu superou Alexandr Stoianoglo. O motivo? Os votos dos círculos eleitorais no estrangeiro demoram mais a ser contabilizados — e a Presidente moldava é bastante popular entre a diáspora do país.

Nos votos dos círculos eleitorais no estrangeiro, Maia Sandu obtém 80,5% dos votos. A Presidente consegue também bons resultados na capital Chișinău. No entanto, Alexandr Stoianoglo obteve um resultado expressivo nas regiões ligadas historicamente à Rússia, como a Transnístria. Nesta zona, o candidato pró-russo obteve mais de 79% dos votos.

A provável reeleição de Maia Sandu significará que Chișinău vai continuar o caminho rumo à União Europeia; aliás, o país obteve o estatuto de país candidato em junho de 2022. Simultaneamente, significa que a Moldávia, na fronteira com a Ucrânia, se afasta inevitavelmente da Rússia, país que ainda tem alguma influência na cena política moldava.

Além da primeira volta das presidenciais, que Maia Sandu também venceu a 20 de outubro, houve um referendo para determinar se a população estava a favor de uma alteração na Constituição que possibilite a adesão à União Europeia. Ainda que de forma bastante renhida (50,4%), os moldavos votaram a favor na entrada no bloco comunitário. Contudo, o referendo ficou marcado por acusações de fraude por parte da Presidente.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi una das primeiras líderes a saudar a vitória de Maia Sandu. No X, a dirigente alemã elogiou a Presidente pela “força” demonstrada a “ultrapassar os desafios nesta eleição”, referindo-se às tentativas de interferência de por parte da Rússia nas eleições. “Estou satisfeita por trabalhar consigo rumo a um futuro europeu para a Moldávia e para o seu povo.”

Congratulations, dear @sandumaiamd, on your victory tonight.

It takes a rare kind of strength to overcome the challenges you’ve faced in this election.

I’m glad to continue working with you towards a European future for Moldova and its people. pic.twitter.com/YcCurwhpCq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 3, 2024