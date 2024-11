Os reis de Espanha foram recebidos com insultos à chegada a Paiporta, nos arredores de Valência, uma das zonas mais afetadas pela DANA, que provocou 217 mortos. Os residentes cercaram a comitiva, onde estava também o presidente do governo espanhol (Pedro Sánchez), e atiraram pedras e lama. Na origem da indignação está a demora na chegada de ajuda aos territórios mais afetados.

“Assassinos”, gritaram algumas das pessoas, enquanto alguns membros da comitiva tentavam proteger o rei Felipe VI com guarda-chuvas, quando começaram a ser atiradas pedras e lama. A Guardia Civil, que acompanhava a visita, foi obrigada a intervir, formando um cordão de segurança em torno da comitiva. A polícia a cavalo usou mesmo da força para afastar alguns populares. Pedro Sánchez foi um dos mais visados pelo descontentamento da população de Paiporta. “Pedro Sánchez, filho da puta, pede ajuda já”, gritaram algumas pessoas, segundo o El País.

Crits, insults i llançament de fang contra el rei, Mazón i el govern a Paiporta https://t.co/SpGp2K719c #DanaPaísValencià3Cat pic.twitter.com/25QI3TXt5d — 324.cat (@324cat) November 3, 2024

????️ Echan a Pedro Sánchez de Paiporta, en Valencia, con insultos, lanzamiento de objetivos y golpes contra su coche oficial. Escena de indignación histórica contra el presidente del Gobierno por su gestión ante la catástrofe natural del siglo ????Más en https://t.co/XrOoC7il3m pic.twitter.com/DY4SCpmsdB — 101 Málaga (@101tvMalaga) November 3, 2024

Perante a falta de condições de segurança, e a tensão nas ruas, a visita da comitiva (que incluía também o presidente do governo da Comunidade Valenciano, Carlos Mazón) foi suspensa. Sánchez foi encaminhado para o Centro de Coordenação de Emergências, depois ter ter sido atingido com um objeto nas costas, segundo o jornal local Levante. A retirada do chefe de governo foi tensa, com várias pessoas a perseguirem o carro onde seguia Sánchez, ainda em Paiporta, e a atingirem o veículo com pedras e paus.

"¡A ti no te falta agua… y la gente aquí muriéndose!": así han increpado a los reyes, a Sánchez y a Mazón a su llegada a Paiporta https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/kW4ci59HKt — elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

Já a rainha Letizia (que se mostrou visivelmente abalada com os incidentes) abandonou o local. Ainda assim, Felipe VI continuou a falar com a população, consolando mesmo algumas pessoas. Depois, acabou por deixar também Paiporta. Os reis iriam ainda fazer uma segunda paragem, na localidade de Chiva (a cerca de 30 quilómetros de Valência), que acabou cancelada.

O presidente do governo da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón (que ouviu gritos de “demissão” em Paiporta) já reagiu aos incidentes deste domingo. “Entendo a indignação social e é claro que fico para recebê-la. É minha obrigação política e moral. A atitude do Rei esta manhã foi exemplar”, escreve Mazón na rede social X.