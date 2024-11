O lucro líquido da empresa japonesa de videojogos Nintendo caiu 59,9% entre abril e setembro, para 108.658 milhões de ienes (655,5 milhões de euros), sobretudo devido à redução nas vendas de consolas da plataforma Switch.

O lucro operacional da empresa sediada em Quioto, no oeste do Japão, caiu 56,6% no referido período, o primeiro semestre do seu ano fiscal, para 121.513 milhões de ienes (733 milhões de euros), segundo o relatório financeiro hoje divulgado.

O documento revela ainda que as vendas caíram 34,3%, para 523.299 milhões de ienes (3.156 milhões de euros).

Face aos resultados esta terça-feira conhecidos, a empresa japonesa reduziu algumas previsões para o seu ano financeiro de 2024/25, contando com meses ainda mais difíceis do que o esperado até ao lançamento do sucessor da sua consola Switch.

Para o exercício que termina no final de março de 2025, o grupo reviu em baixa os seus objetivos para o lucro operacional, que agora deverá diminuir 32%, assim como para as vendas (-23%).

A Nintendo prevê um lucro líquido anual de 300 mil milhões de ienes (1,8 mil milhões de euros), o que representaria uma queda de 39% em termos homólogos.

O mundo dos videojogos – e os investidores – continuam atentos aos mais pequenos indícios sobre a consola que sucederá à Switch, tendo a Nintendo revelado apenas em maio passado que seria feito um anúncio sobre o assunto até ao final de março de 2025.

“É difícil determinar com precisão o cronograma” da Nintendo em relação ao sucessor do Switch, comentou Takeshi Koyama, numa nota recente da Mizuho Securities.

A gigante dos videojogos “está a concentrar-se nas vendas da sua atual consola Switch em 2024”, em particular durante o período de Natal, acrescentou.

Vários analistas também esperam um lançamento entre março e junho de 2025, o que permitiria à Nintendo elevar a fasquia para o ano financeiro de 2025/26, que começará no dia 01 de abril.

A Switch, lançada em março de 2017 e que vendeu mais de 146 milhões unidades, segundo os últimos números da Nintendo, já terá então comemorado oito anos, superando em longevidade as consolas anteriores da marca.

Reconhecendo que as vendas de consolas (-31% em um ano) e jogos (-27,6%) ficaram “abaixo das expectativas iniciais” no primeiro semestre (abril-setembro), a empresa sediada em Kyoto também reduziu sua meta de vendas de Switch em todo o exercício financeiro: 12,5 milhões de unidades, em comparação com a anterior previsão de 13,5 milhões.

Enquanto aguarda pela próxima geração de consolas, a empresa espera desacelerar o declínio inevitável das vendas com lançamentos regulares de novos jogos de sua série histórica, como o The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Super Mario Party Jamboree, nas últimas semanas, ou Mario & Luigi: The Brotherhood Epic, que estará à venda na quinta-feira.