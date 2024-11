Em atualização

Com os estados considerados decisivos ainda a fazer a contagem dos votos, a noite transformou-se rapidamente em festa no quartel-general de Donald Trump, na Flórida. Vestidos a rigor e com o já conhecido boné “Make America Great Again”, dezenas de apoiantes do ex-Presidente norte-americano gritaram vitória e cantaram repetidamente “God Bless The U.S.A.”, de Lee Greenwood, uma das músicas favoritas de Trump e a música de entrada do candidato em todos os seus comícios. Elon Musk foi um dos convidados especiais para o evento.

A Universidade de Howard, em Washington, onde Kamala Harris estudou, foi o local escolhido pela vice-Presidente para passar a noite eleitoral e assistir aos resultados desta eleição. No jardins da universidade, centenas de apoiantes de Harris assistiram a vários momentos musicais até começarem a sair os primeiros resultados — e a alegria passar a desilusão.

À medida que Donald Trump foi ganhando estados importantes (estando ainda por apurar alguns dos estados decisivos) e a conseguir aumentar o número de votos no Colégio Eleitoral, os democratas começaram a aperceber-se da cada vez mais provável derrota de Kamala Harris e da possibilidade de Trump voltar a sentar-se na Sala Oval.

A campanha democrata, não concedeu, ainda assim, a vitória. Num email enviado aos colaboradores, um dos responsáveis lembrou a eleição de 2020, em que os resultados finais só foram conhecidos ao fim de vários dias. “Dizemos isto há várias semanas, que a corrida pode não ficar decidida esta noite. Os que estavam cá em 2020 sabem isso bem: os votos demoram a ser contados — e os votos vão ser contados. É assim que o nosso sistema funciona. O que sabemos é que esta corrida não vai ficar clara até às primeiras horas da manhã”, escreveu. Nesse sentido, recomendava: “Vão dormir, para acabar em grande amanhã.”

Os democratas continuam a pôr as esperanças nos grandes centros urbanos — como Filadélfia, Detroit e Milwaukee — onde têm, tradicionalmente, melhores resultados (ao contrário dos republicanos, que têm o maior volume de votos em áreas rurais) e onde os votos costumam demorar mais a ser contados.

Já ao início do dia em Portugal, foi anunciado que Kamala Harris não falaria ao país nas próximas horas, ao mesmo tempo que Donald Trump se dirigia para o centro de convenções onde estão os seus apoiantes — e onde, provavelmente, fará um discurso.

Veja as imagens de uma noite eleitoral longa e que pode estender-se por alguns dias até serem conhecidos os resultados finais.