"Exibição à Benfica, é esse o nosso trabalho." Bruno Lage mostra-se satisfeito com reação da equipa depois da Champions

Bruno Lage mostrou-se muito satisfeito com a reação do Benfica depois da derrota com o Bayern e reconheceu que parte da exibição foi mérito do adjunto. Treinador encarnado agradeceu apoio dos adeptos.